< sekcia Ekonomika
Inflácia v Kanade v júli spomalila medziročný rast na 1,7 %
Medziročná inflácia minulý mesiac klesla po tom, ako sa v júni zvýšila na 1,9 %.
Autor TASR
Ottawa 19. augusta (TASR) - Inflácia v Kanade v júli spomalila medziročný rast na 1,7 %, čiastočne vďaka klesajúcim cenám benzínu. „K poklesu prispeli nižšie ceny ropy po prímerí medzi Iránom a Izraelom,“ oznámil v utorok kanadský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Medziročná inflácia minulý mesiac klesla po tom, ako sa v júni zvýšila na 1,9 %. Keď americký prezident Donald Trump začal krátko po návrate do úradu zavádzať nové clá aj voči Kanade, analytici varovali, že obchodná politika USA by mohla spôsobiť prudký nárast inflácie a prinútiť kanadskú centrálnu banku, aby po sérii znížení zvážila zvýšenie úrokových sadzieb. Údaje za júl však naznačujú, že vplyv Trumpových ciel na základné tovary zatiaľ nie je výrazný.
Kanadský premiér Mark Carney začiatkom augusta uviedol, že približne 85 % obchodu medzi Kanadou a USA zostáva oslobodeného od ciel v oboch smeroch, keďže Trumpova administratíva zachovala colné výnimky na tovar, na ktorý sa vzťahuje existujúca Severoamerická dohoda o voľnom obchode.
Medziročná inflácia minulý mesiac klesla po tom, ako sa v júni zvýšila na 1,9 %. Keď americký prezident Donald Trump začal krátko po návrate do úradu zavádzať nové clá aj voči Kanade, analytici varovali, že obchodná politika USA by mohla spôsobiť prudký nárast inflácie a prinútiť kanadskú centrálnu banku, aby po sérii znížení zvážila zvýšenie úrokových sadzieb. Údaje za júl však naznačujú, že vplyv Trumpových ciel na základné tovary zatiaľ nie je výrazný.
Kanadský premiér Mark Carney začiatkom augusta uviedol, že približne 85 % obchodu medzi Kanadou a USA zostáva oslobodeného od ciel v oboch smeroch, keďže Trumpova administratíva zachovala colné výnimky na tovar, na ktorý sa vzťahuje existujúca Severoamerická dohoda o voľnom obchode.