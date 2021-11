Inflácia v Kanade zrýchlila v októbri na vyše 18-ročné maximum

Ottawa 17. novembra (TASR) - Medziročná miera inflácie v Kanade zrýchlila v októbri na viac než 18-ročné maximum. Vývoj spotrebiteľských cien najviac ovplyvnili náklady na dopravu a bývanie. Analytici pritom očakávajú, že ceny budú pokračovať v raste aj v nasledujúcom období.



Ako v stredu informoval kanadský štatistický úrad, spotrebiteľské ceny vzrástli v októbri medziročne o 4,7 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu od februára 2003. Na porovnanie, v septembri sa ceny zvýšili o 4,4 %.



Najvýraznejšie rástli náklady na dopravu. Tie sa zvýšili o viac než 10 %, čo je najvýraznejší rast od marca 2003.



Analytici predpokladajú, že ceny budú v raste pokračovať aj naďalej. "Tlak na rast cien očakávame aj v ďalšom období, najmä po tom, čo došlo k narušeniu chodu prístavu vo Vancouveri," povedal Derek Holt zo Scotiabank. Poukázal na zablokovanie železničnej trate smerujúcej do najväčšieho kanadského prístavu vo Vancouveri v dôsledku mohutných dažďov a zosuvov pôdy na západe provincie Britská Kolumbia. Holt zároveň dodal, že do konca roka by sa inflácia mohla dostať výrazne nad 5 %.