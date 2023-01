Inflácia v kľúčových spolkových krajinách Nemecka sa zmiernila

Berlín 3. januára (TASR) - Inflácia v piatich kľúčových spolkových štátoch Nemecka sa spomalila aj v decembri, druhý mesiac v rade. Tento vývoj signalizuje, že aj celková inflácia v Nemecku by mala za december zaznamenať zmiernenie, informovala v utorok agentúra Reuters.



Medziročná miera inflácie sa v decembri zmiernila v najľudnatejšej spolkovej krajine Nemecka Severné Porýnie-Vestfálsko, ako aj v Bavorsku, Brandenbursku, Bádensku-Württembersku a Hesensku. K spomaleniu rastu spotrebiteľských cien prispeli najmä jednorazové príspevky spolkovej vlády na pomoc domácnostiam pri riešení energetickej krízy a zastropovanie cien plynu a elektriny.



Nemecká centrálna banka Bundesbank koncom decembra uviedla, že počíta so zmiernením celkovej inflácie za mesiac december a v roku 2023 ju očakáva na úrovni zhruba 7 %. Rovnako sa vyjadril minister financií Christian Lindner, pričom ako Lindner, tak šéf Bundesbank Joachim Nagel očakávajú výraznejšie zmiernenie až v roku 2024. Decembrové predbežné údaje o vývoji inflácie budú zverejnené v utorok popoludní.



Podľa ostatných prognóz Bundesbank by inflácia v Nemecku mala v roku 2023 dosiahnuť 7,2 %. V roku 2024 očakáva banka spomalenie miery inflácie na 4,1 %.