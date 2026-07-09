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Inflácia v Litve zrýchlila na najvyššiu úroveň za takmer tri roky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spotrebiteľské ceny v Litve vzrástli v júni oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 5,7 % po 5,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.

Autor TASR
Vilnius 9. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Litve zaznamenali v júni zrýchlenie rastu na najvyššiu úroveň za takmer tri roky. Výrazne sa zrýchlil najmä rast nákladov na bývanie. Údaje litovského štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.

Spotrebiteľské ceny v Litve vzrástli v júni oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 5,7 % po 5,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Júnový údaj predstavuje najvyššiu infláciu od septembra 2023.

Najvýraznejšie sa pod to podpísali náklady na bývanie a s tým spojené energie. Tie vzrástli v júni medziročne o 12 %, zatiaľ čo mesiac predtým inflácia dosiahla 8,3 %. Zrýchlil sa aj rast nákladov na zdravotníctvo. V máji vzrástli o 3,6 %, v júni o 3,8 %.
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