< sekcia Ekonomika
Inflácia v Litve zrýchlila na najvyššiu úroveň za takmer tri roky
Spotrebiteľské ceny v Litve vzrástli v júni oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 5,7 % po 5,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Vilnius 9. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Litve zaznamenali v júni zrýchlenie rastu na najvyššiu úroveň za takmer tri roky. Výrazne sa zrýchlil najmä rast nákladov na bývanie. Údaje litovského štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Litve vzrástli v júni oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 5,7 % po 5,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Júnový údaj predstavuje najvyššiu infláciu od septembra 2023.
Najvýraznejšie sa pod to podpísali náklady na bývanie a s tým spojené energie. Tie vzrástli v júni medziročne o 12 %, zatiaľ čo mesiac predtým inflácia dosiahla 8,3 %. Zrýchlil sa aj rast nákladov na zdravotníctvo. V máji vzrástli o 3,6 %, v júni o 3,8 %.
Spotrebiteľské ceny v Litve vzrástli v júni oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 5,7 % po 5,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Júnový údaj predstavuje najvyššiu infláciu od septembra 2023.
Najvýraznejšie sa pod to podpísali náklady na bývanie a s tým spojené energie. Tie vzrástli v júni medziročne o 12 %, zatiaľ čo mesiac predtým inflácia dosiahla 8,3 %. Zrýchlil sa aj rast nákladov na zdravotníctvo. V máji vzrástli o 3,6 %, v júni o 3,8 %.