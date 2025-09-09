< sekcia Ekonomika
Inflácia v Lotyšsku sa zrýchlila na najvyššiu úroveň za dva roky
Autor TASR
Riga 9. septembra (TASR) - Miera inflácie v Lotyšsku prekročila v auguste 4 %, čo znamená najvyššiu úroveň za dva roky. Poukázali na to údaje lotyšského štatistického úradu, ktoré zverejnil portál RTTNews.
Spotrebiteľské ceny v Lotyšsku vzrástli v auguste medziročne o 4,1 % po júlovom raste o 3,8 %. Augustová inflácia tak bola najvyššia od augusta 2023, v ktorom spotrebiteľské ceny vzrástli o 5,4 %.
Pod najvyššiu infláciu za dva roky sa podpísali najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie sa v auguste zvýšili oproti augustu minulého roka o 7,5 %, pričom výrazne vzrástli ceny hydinového mäsa, vajec, masla, syrov, ale aj ovocia, kávy a čokolády.
Zvýšili sa aj náklady na bývanie a ceny oblečenia a obuvi. V prvom prípade rast dosiahol 3,6 % a v druhom 1,6 %.
