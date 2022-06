Inflácia v Maďarsku presiahla v máji 10 %, prvýkrát za vyše 20 rokov

Budapešť 8. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Maďarsku vzrástli minulý mesiac medziročne o vyše 10 %, prvýkrát za viac než dve desaťročia. To zvyšuje tlak na centrálnu banku, aby opäť sprísnila menovú politiku. Naposledy banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu začiatkom minulého týždňa, a to o 50 bázických bodov na 5,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa odvolala na údaje maďarského štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny vzrástli v máji medziročne o 10,7 % po 9,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci, uviedol v stredu maďarský štatistický úrad. Májová miera inflácie je tak najvyššia od roku 2001, pričom prekonala aj odhady analytikov oslovených agentúrou Bloomberg. Tí počítali so zrýchlením inflácie na 10,4 %.



Ešte nepriaznivejšie sa vyvíjala jadrová inflácia, ktorá je očistená o nestabilné ceny potravín a energií. Tá dosiahla v máji 12,2 %, čo predstavuje najvyššiu jadrovú infláciu od roku 1998.