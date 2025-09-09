< sekcia Ekonomika
Inflácia v Maďarsku sa v auguste udržala na stabilnej úrovni
Inflácia sa tak udržala na druhej najnižšej úrovni v tomto roku.
Autor TASR
Budapešť 9. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Maďarsku pokračovali v auguste v stabilnom raste. Inflácia sa tak udržala na druhej najnižšej úrovni v tomto roku. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje maďarského štatistického úradu.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Maďarsku minulý mesiac 4,3 %. To je rovnaká úroveň ako v júli a zároveň opätovne najnižšia od apríla, v ktorom inflácia vykázala najnižšiu úroveň v tomto roku. Vtedy dosiahla 4,2 %. Údaje boli v súlade s odhadmi ekonómov.
Pod pokračovanie rastu spotrebiteľských cien sa podpísalo najmä zrýchlenie cien alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ako aj cien služieb. V prvom prípade sa ceny zvýšili o 7,3 % po júlovom raste o 6,9 % a v druhom o 5,4 % po júlovom raste na úrovni 5,3 %. Mierne zrýchlenie cien zaznamenali aj elektrina a plyn.
Na druhej strane, pozorne sledované ceny potravín a nealkoholických nápojov tempo rastu nezrýchlili. Rovnako ako v júli, aj v auguste vzrástli o 5,9 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v auguste v Maďarsku nemenili. Na porovnanie, v júli vzrástli o 0,4 %.
