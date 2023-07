Inflácia v Maďarsku sa v júni zmiernila, stále sa však drží nad 20 %

Budapešť 7. júla (TASR) - Miera inflácie v Maďarsku sa zmiernila aj v júni, piaty mesiac po sebe, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za deväť mesiacov. Aj naďalej sa však drží nad 20 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje maďarského štatistického úradu.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Maďarsku v júni 20,1 % oproti 21,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Júnová inflácia je najnižšia od septembra minulého roka, v ktorom dosiahla rovnako 20,1 %. To bol aj mesiac, v ktorom miera inflácie v krajine prvýkrát prekonala 20-percentnú hranicu. V auguste 2022 dosiahla medziročná inflácia v Maďarsku 15,6 %.



K zmierneniu inflácie prispeli najmä ceny potravín, ktoré spomalili tempo rastu. Zatiaľ čo v máji vzrástli o 33,5 %, v júni zaznamenali rast o 29,3 %. Výraznejšie klesli aj ceny elektriny, plynu a iných palív. V máji sa zvýšili o 37,2 %, v júni o 34,3 %. Na druhej strane sa mierne zrýchlil rast cien služieb.



Spomalenie zaznamenala aj jadrová inflácia, a to z 22,8 % v máji na 20,8 %. Vývoj jadrovej inflácie v Maďarsku bol tak lepší, než očakávali trhy. Tie počítali so spomalením rastu jadrových spotrebiteľských cien iba na 21,3 %.