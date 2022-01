Inflácia v Maďarsku sa v závere roka udržala na 14-ročnom maxime

Budapešť 14. januára (TASR) - Inflácia v Maďarsku zaznamenala v poslednom mesiaci minulého roka rovnakú úroveň ako v novembri, čo znamená, že sa udržala na 14-ročnom maxime. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.



Ako úrad informoval, miera inflácie v Maďarsku dosiahla v decembri 7,4 %. To je rovnaká úroveň ako v novembri a zároveň najvyššia inflácia od decembra 2007. Naďalej sa tak drží vysoko nad hornou hranicou cieľového rozpätia maďarskej centrálnej banky na úrovni 4 %.



Pod vysokú mieru inflácie sa podpísali najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov. Ich rast sa v decembri zrýchlil na 7,8 % po 5,5-percentnom raste v novembri. O niečo výraznejší rast než v novembri zaznamenali aj ceny oblečenia a obuvi, ceny v reštauráciách a hoteloch či náklady na bývanie.



Výrazné zmeny zaznamenalo Maďarsko v jadrovej inflácii, ktorá je očistená o nestabilné ceny potravín a energií. Po novembrovom raste jadrových spotrebiteľských cien o 5,3 % sa ich rast v decembri zrýchlil na 6,4 %, čo znamená takmer 20-ročné maximum. Jadrová inflácia zároveň výrazne prekonala očakávania, keď analytici počítali so zrýchlením iba na 5,6 %.