Inflácia v Maďarsku sa zmiernila, naďalej sa však drží nad 25 %

Budapešť 8. marca (TASR) - Po mesiacoch vytrvalého zrýchľovania sa miera inflácie v Maďarsku vo februári zmiernila, aj naďalej sa však drží nad 25 %. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje maďarského štatistického úradu. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Ako uviedli štatistici, spotrebiteľské ceny v Maďarsku vzrástli vo februári medziročne o 25,4 %. V prvom mesiaci roka dosiahla inflácia 25,7 %, čo bol najvyšší rast spotrebiteľských cien za 27 rokov.



Pod zmiernenie inflácie sa podpísalo spomalenie rastu cien potravín, energií či tovarov dlhodobej spotreby. Napriek spomaleniu sa však ostro sledované ceny potravín naďalej zvyšujú prudkým tempom. V januári sa medziročne zvýšili o 44 %, vo februári rast dosiahol 43,3 %.



Okrem toho, ceny alkoholických nápojov a tabakových výrobkov tempo rastu zrýchlili. Zatiaľ čo v prvom mesiaci roka vzrástli medziročne o 15,5 %, vo februári to bolo o 18,8 %. Mierne sa zrýchlil aj rast cien služieb, a to z 11,3 % v januári na 11,6 %.



Spolu s celkovou infláciou sa spomalila aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií. Tá dosiahla v Maďarsku vo februári 25,2 % oproti januárovej úrovni 25,4 %. Januárová jadrová inflácia tak bola najvyššia od apríla 1996.