Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. november 2026Meniny má Tibor
< sekcia Ekonomika

Inflácia v Maďarsku sa zrýchlila na najvyššiu úroveň za šesť mesiacov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach

Medziročná miera inflácie v Maďarsku dosiahla v októbri 2 %. To je najvyššia inflácia od apríla, v ktorom dosiahla 2,1 %.

Autor TASR
Budapešť 10. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Maďarsku zrýchlili v októbri tempo rastu tretí mesiac v rade, pričom inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za šesť mesiacov. Údaje maďarského štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Medziročná miera inflácie v Maďarsku dosiahla v októbri 2 %. To je najvyššia inflácia od apríla, v ktorom dosiahla 2,1 %. V porovnaní so septembrom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,4 percentuálneho bodu.

Infláciu zrýchlili najmä ceny palív, kde rast dosiahol 4,2 % oproti septembrovému zvýšeniu cien o 2,8 %. Rýchlejšie rástli aj ceny služieb. V septembri sa medziročne zvýšili o 4,9 %, v októbri o 5,2 %.

Ceny potravín síce pokračovali v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo. Zatiaľ čo v septembri klesli o 1,3 %, minulý mesiac sa pokles zmiernil na 1,1 %.

Aj v medzimesačnom porovnaní dosiahla inflácia v októbri šesťmesačné maximum. Po septembrovom raste spotrebiteľských cien o 0,2 % sa tieto zvýšili minulý mesiac o 0,4 %.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?

Premiér vráti v pondelok prezidentovi poverenie na riadenie MŽP

Strelec z Krakova podľahol zraneniam

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš