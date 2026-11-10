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Inflácia v Maďarsku sa zrýchlila na najvyššiu úroveň za šesť mesiacov
Medziročná miera inflácie v Maďarsku dosiahla v októbri 2 %. To je najvyššia inflácia od apríla, v ktorom dosiahla 2,1 %.
Autor TASR
Budapešť 10. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Maďarsku zrýchlili v októbri tempo rastu tretí mesiac v rade, pričom inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za šesť mesiacov. Údaje maďarského štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Maďarsku dosiahla v októbri 2 %. To je najvyššia inflácia od apríla, v ktorom dosiahla 2,1 %. V porovnaní so septembrom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,4 percentuálneho bodu.
Infláciu zrýchlili najmä ceny palív, kde rast dosiahol 4,2 % oproti septembrovému zvýšeniu cien o 2,8 %. Rýchlejšie rástli aj ceny služieb. V septembri sa medziročne zvýšili o 4,9 %, v októbri o 5,2 %.
Ceny potravín síce pokračovali v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo. Zatiaľ čo v septembri klesli o 1,3 %, minulý mesiac sa pokles zmiernil na 1,1 %.
Aj v medzimesačnom porovnaní dosiahla inflácia v októbri šesťmesačné maximum. Po septembrovom raste spotrebiteľských cien o 0,2 % sa tieto zvýšili minulý mesiac o 0,4 %.
Medziročná miera inflácie v Maďarsku dosiahla v októbri 2 %. To je najvyššia inflácia od apríla, v ktorom dosiahla 2,1 %. V porovnaní so septembrom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,4 percentuálneho bodu.
Infláciu zrýchlili najmä ceny palív, kde rast dosiahol 4,2 % oproti septembrovému zvýšeniu cien o 2,8 %. Rýchlejšie rástli aj ceny služieb. V septembri sa medziročne zvýšili o 4,9 %, v októbri o 5,2 %.
Ceny potravín síce pokračovali v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo. Zatiaľ čo v septembri klesli o 1,3 %, minulý mesiac sa pokles zmiernil na 1,1 %.
Aj v medzimesačnom porovnaní dosiahla inflácia v októbri šesťmesačné maximum. Po septembrovom raste spotrebiteľských cien o 0,2 % sa tieto zvýšili minulý mesiac o 0,4 %.