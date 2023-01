Inflácia v Maďarsku sa zrýchlila v decembri na takmer 27-ročné maximum

Budapešť 13. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Maďarsku pokračovali v závere minulého roka v zrýchľovaní tempa rastu, pričom miera inflácie dosiahla najvyššiu úroveň za takmer 27 rokov. Výrazne sa pod to podpísal rast cien energií a palív, ktorý dosiahol viac než 55 %, a potravín, kde sa ceny zvýšili o takmer 45 %. Uviedol to v piatok maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Maďarsku vzrástli v decembri medziročne o 24,5 % oproti 22,1-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. Decembrová miera inflácie je tak najvyššia od marca 1996.



Ceny elektrickej energie, plynu a pohonných látok vzrástli v poslednom mesiaci 2022 oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 55,5 % a ceny potravín o 44,8 %. Tie ovplyvnil rast cien veľkého počtu položiek, najmä chleba, vajec, mlieka, syrov, masla a ďalších mliečnych produktov.



Napriek zrýchleniu tempa rastu spotrebiteľských cien však bola inflácia miernejšia, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zrýchlením miery inflácie až na 26 %.



Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Maďarsku zvýšili v decembri o 1,9 %. Aj v tomto prípade zrýchlili tempo rastu, keď v novembri rast dosiahol 1,8 %.