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Inflácia v máji 2026 poklesla na 3,8 %
Spolu za päť mesiacov roka 2026 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 3,8 %.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v máji 2026 zvýšili medzimesačne o 0,4 %. Inflácia na medziročnej úrovni dosiahla 3,8 %. V medzimesačnom aj medziročnom porovnaní bola aktuálna hodnota mierne nižšia ako v apríli. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebiteľské ceny v máji medzimesačne vzrástli v desiatich z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozmedzí od 0,1 % v odbore informácie s komunikáciou, a tiež reštauračné a ubytovacie služby až do 1,0 % v doprave. Pokles cien zaznamenali dva odbory, a to bytové zariadenie s údržbou domácnosti, rovnako aj poisťovacie a finančné služby, oba evidovali zníženie cien zhodne o 0,2 %. Nezmenené zostali ceny vzdelávacích služieb.
Na vývoj medzimesačnej inflácie v máji najvýraznejšie vplýval rast cien potravín s nealko nápojmi (+ 0,6 %), ceny v tomto odbore po troch mesiacoch poklesu opäť vzrástli. Tento odbor tvorí druhý najväčší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností (21 %). Ceny potravín medzimesačne vzrástli o 0,6 %, zdraželo päť z deviatich potravinových zložiek.
Významný nepriaznivý vplyv malo zvýšenie cien mäsa (+ 3,1 %) a ovocia s orechmi (+ 5,2 %). Zdraženie nastalo aj pri obilninách vrátane chleba a tiež pri hotových potravinách. Naopak, klesli ceny zeleniny so zemiakmi (- 4,1 %) a olejov s tukmi (- 2,2 %).
Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v máji úroveň 3,8 %. Ceny v porovnaní s májom 2025 boli vyššie vo všetkých 13 odboroch (výdavkových skupín domácností), a to od 0,3 % v odbore potraviny s nealko nápojmi po 9,4 % v odbore doprava.
Významný vplyv na rast medziročnej inflácie mal v máji, podobne ako minulý mesiac, odbor bývanie s energiami (+ 6,7 %), ktorý má na Slovensku najvyšší podiel vo výdavkoch domácností. Vysoké hodnoty rastu cien energií, najmä na vykurovanie (+ 28,0 %), sa aj v máji naďalej prejavovali ako vplyv januárových regulačných opatrení. Vyššie ceny ako pred rokom evidovalo aj imputované a skutočné nájomné, a tiež vodné a stočné.
Pretrvávajúci nepriaznivý vplyv na vývoj medziročnej inflácie mal odbor doprava, v ktorom sa rast cien ešte viac zdynamizoval, aktuálne boli naprieč odborom ceny vyššie o 9,4 %. Bola to najvyššia úroveň za posledných 3,5 roka (od novembra 2022). Pod tento výsledok sa podpísali najmä medziročne výrazne vyššie ceny pohonných látok o 19,7 %, čo bola najvyššia hodnota od októbra 2022. Drahšie boli tiež kuriérske služby. Tento rýchly rast čiastočne tlmila lacnejšia letecká doprava.
Spolu za päť mesiacov roka 2026 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 3,8 %.
Pri májovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,3 % a čistá inflácia hodnotu 3,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ako uviedol, medzimesačne dosiahli jadrová aj čistá inflácia zhodne hodnotu 0,4 %.
Spotrebiteľské ceny v máji medzimesačne vzrástli v desiatich z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozmedzí od 0,1 % v odbore informácie s komunikáciou, a tiež reštauračné a ubytovacie služby až do 1,0 % v doprave. Pokles cien zaznamenali dva odbory, a to bytové zariadenie s údržbou domácnosti, rovnako aj poisťovacie a finančné služby, oba evidovali zníženie cien zhodne o 0,2 %. Nezmenené zostali ceny vzdelávacích služieb.
Na vývoj medzimesačnej inflácie v máji najvýraznejšie vplýval rast cien potravín s nealko nápojmi (+ 0,6 %), ceny v tomto odbore po troch mesiacoch poklesu opäť vzrástli. Tento odbor tvorí druhý najväčší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností (21 %). Ceny potravín medzimesačne vzrástli o 0,6 %, zdraželo päť z deviatich potravinových zložiek.
Významný nepriaznivý vplyv malo zvýšenie cien mäsa (+ 3,1 %) a ovocia s orechmi (+ 5,2 %). Zdraženie nastalo aj pri obilninách vrátane chleba a tiež pri hotových potravinách. Naopak, klesli ceny zeleniny so zemiakmi (- 4,1 %) a olejov s tukmi (- 2,2 %).
Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v máji úroveň 3,8 %. Ceny v porovnaní s májom 2025 boli vyššie vo všetkých 13 odboroch (výdavkových skupín domácností), a to od 0,3 % v odbore potraviny s nealko nápojmi po 9,4 % v odbore doprava.
Významný vplyv na rast medziročnej inflácie mal v máji, podobne ako minulý mesiac, odbor bývanie s energiami (+ 6,7 %), ktorý má na Slovensku najvyšší podiel vo výdavkoch domácností. Vysoké hodnoty rastu cien energií, najmä na vykurovanie (+ 28,0 %), sa aj v máji naďalej prejavovali ako vplyv januárových regulačných opatrení. Vyššie ceny ako pred rokom evidovalo aj imputované a skutočné nájomné, a tiež vodné a stočné.
Pretrvávajúci nepriaznivý vplyv na vývoj medziročnej inflácie mal odbor doprava, v ktorom sa rast cien ešte viac zdynamizoval, aktuálne boli naprieč odborom ceny vyššie o 9,4 %. Bola to najvyššia úroveň za posledných 3,5 roka (od novembra 2022). Pod tento výsledok sa podpísali najmä medziročne výrazne vyššie ceny pohonných látok o 19,7 %, čo bola najvyššia hodnota od októbra 2022. Drahšie boli tiež kuriérske služby. Tento rýchly rast čiastočne tlmila lacnejšia letecká doprava.
Spolu za päť mesiacov roka 2026 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 3,8 %.
Jadrová inflácia dosiahla v máji hodnotu 2,3 % a čistá inflácia 3,3 %
Pri májovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,3 % a čistá inflácia hodnotu 3,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ako uviedol, medzimesačne dosiahli jadrová aj čistá inflácia zhodne hodnotu 0,4 %.