Inflácia v marci dosiahla hodnotu 4 %, bola najvyššia za 15 mesiacov

Bratislava 15. apríla (TASR) - Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v marci úroveň 4 %, čo je najviac za posledných 15 mesiacov, pričom tempo jej rastu sa mierne zrýchlilo. Medziročne vyššie boli ceny vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,1 % v odbore doprava do 10,6 % v odbore vzdelávanie. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Rast celkovej inflácie najviac ovplyvnili drahšie potraviny s nealko nápojmi, ktorých ceny boli medziročne vyššie o 3,2 %. V tomto odbore boli naďalej drahšie najmä nealkoholické nápoje o 15 %, pričom dvojciferný rast evidovali ako minerálne vody a šťavy, tak aj káva, čaj a kakao.



Medziročne vyššie ceny v rámci potravín zaznamenalo šesť z deviatich zložiek. Výrazne drahšie boli oleje a tuky nad 13 %, dvojciferný rast si udržali už deviaty mesiac. Vyššie ceny o 4 až 7 % malo tiež mlieko, syry s vajcami, tiež ovocie, ako aj cukor a cukrovinky. Naopak, lacnejšie do 2,6 % bolo mäso a tiež zelenina.



K rastu inflácie naďalej prispievali najmä odbory s nižším podielom na výdavkoch. Boli to najmä rasty cien v reštauráciách a hoteloch o 8,7 %. Významný vplyv malo aj zdražovanie rozličných tovarov a služieb v priemere o takmer 7 %, ovplyvnené drahšími kaderníckymi a skrášľovacími službami, ale aj finančnými službami či poistením. Infláciu zvyšovali aj stále rastúce ceny alkoholických nápojov a tabaku o 5,9 %, zdraželo najmä víno, ale aj destiláty, pivo a tabak.



Vo váhovo najvýznamnejšom odbore bývanie s energiami vzrástli ceny o 2,4 %, tempo rastu bolo miernejšie. Dvojciferný medziročný rast zaznamenali ceny dodávky vody a zberu smetí. Mierne poklesli ceny tepelnej energie.



V porovnaní s februárom 2025 vzrástli spotrebiteľské ceny v deviatich z celkovo 12 odborov v rozmedzí od 0,2 % za bývanie s energiami do 1,7 % za odevy a obuv. Lacnejšia bola doprava o 1,5 % a potraviny s nealko nápojmi o 0,1 %.



Najväčší vplyv na medzimesačnú infláciu mali vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely. Drahšie bolo nielen stravovanie o 1,5 %, ale aj ubytovacie služby, kde boli ceny vyššie o 1,2 %. Po dvoch mesiacoch poklesu prispelo k inflácii aj výraznejšie zvýšenie cien v odbore odevy a obuv o 1,7 %.



Vo výdavkovo najdôležitejšom odbore bývanie a energie sa ceny zvýšili o 0,2 %. Rástli najmä ceny imputovaného nájomného, údržby a opráv obydlia, zberu smetí a pevných palív. Mierne klesli ceny tepelnej energie.



Naopak, tlmiaci účinok na rast inflácie mali nižšie ceny v odbore doprava o 1,5 %. Lacnejšie boli pohonné látky o 3,8 %, ale tiež dopravné služby a nákup motorových vozidiel. Pozitívny vplyv na medzimesačnú infláciu mal vývoj cien potravín a nealko nápojov, ktoré po dvoch mesiacoch rastu klesli o 0,1 %. Ide o odbor, ktorý má druhý najväčší podiel vo výdavkoch domácnosti.



Spomedzi potravín zlacnelo sedem z celkovo deviatich potravinových položiek. V porovnaní s februárom boli nižšie najmä ceny olejov a tukov o 4,1 %, ovocia o 1,3 %, zeleniny o 0,9 % a mäsa o 0,3 %. Naopak, vzrástli ceny mlieka, syrov a vajec o 0,9 %, ako aj chleba a obilnín o 0,7 %. Ceny v celom odbore zvyšovali stále drahšie nealko nápoje o 1,4 %.



Jadrová inflácia v marci dosiahla hodnotu 3 %, čistá 0,5 %





Pri marcovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 4 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3 % a čistá inflácia hodnotu 2,7 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,3 % a čistá inflácia hodnotu 0,5 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napríklad ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.