Inflácia v marci medziročne klesla na 2,3 %

Bratislava 15. apríla (TASR) - Medziročná inflácia sa z februárových 3,4 % znížila v marci na hodnotu 2,3 % a bola tak najnižšia od začiatku leta 2021. Oproti februáru vzrástli spotrebiteľské ceny tovarov a služieb o 0,1 %. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Ceny medziročne vzrástli vo všetkých 12 výdavkových skupinách domácností. Najvýznamnejší vplyv na celkový výsledok inflácie malo zdraženie v odboroch doprava, alkohol a tabak, ako aj nábytok a bytové zariadenia. Dvojciferný rast stále pretrvával v odbore vzdelávania. V odbore alkohol a tabakové výrobky negatívne ovplyvnili celkovú mieru inflácie najmä ceny destilátov, ktoré medziročne vzrástli o 19 %. Vplyv zvýšenia spotrebnej dane bol stále badateľný pri cenách tabaku, vyššie boli o 9,1 %.



Rástli aj ceny v odbore doprava, a to najmä pohonných látok. Tie po roku poklesov už druhý mesiac zdražovali, v marci boli drahšie ako pred rokom až o 5,1 %. Vyššie ceny za pohonné hmoty sa prejavili tiež v cenách dopravných služieb, a to najmä v autobusovej doprave. V odbore nábytok a bytové zariadenia boli medziročne drahšie najmä čistiace prostriedky a služby domácnosti.



Dve podielovo najvýznamnejšie výdavkové skupiny domácností, a to potraviny s nealko nápojmi a bývanie s energiami mali na celkový výsledok inflácie výrazne tlmiaci účinok. V odbore bývanie a energie sa tempo zdražovania medziročne takmer nezmenilo. Potraviny boli medziročne drahšie už len o 0,6 %, pred rokom to bolo ešte 29 %. Medziročný pokles zaznamenali tri položky, spotrebitelia zaplatili menej za mlieko, syry a vajcia (o 4,5 %), tiež zeleninu (o 4,2 %) ako aj za oleje a tuky (o 3,9 %).



Medzimesačne vzrástli v marci spotrebiteľské ceny len mierne. Najväčší vplyv mal rast cien tepelnej energie o 2,5 % a imputovaného nájomného o 0,4 % v odbore bývanie a energie. Drahšie oproti februáru boli tiež odevy a obuv o 1,2 %, ako aj kadernícke služby o 1,1 % v odbore rozličné tovary a služby. Naďalej pokračovalo zvyšovanie cien viacerých položiek v odbore nábytok a bytové zariadenia, a to najmä nábytku a čistiacich prostriedkov.



Lacnejšie boli oproti februáru tovary a služby v troch výdavkových skupinách domácností, a to u potravín a nealkoholických nápojov, keď ceny samotných potravín klesli o 0,5 %. Lacnejšie než vo februári boli potraviny v šiestich z deviatich sledovaných potravinových položiek. Menej platili spotrebitelia najmä za ovocie, mlieko, syry a vajcia, ako aj zeleninu, chlieb a obilniny. Lacnejší bol tiež cukor a cukrovinky, ale k zníženiu cien došlo aj pri alkohole v odbore alkoholické nápoje a tabak.