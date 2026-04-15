< sekcia Ekonomika
Inflácia v marci spomalila na 3,5 %, najmenej za 15 mesiacov
Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v marci zvýšili medzimesačne o 0,1 %, čo bola rovnaká hodnota ako vo februári a výrazne nižšia hodnota ako v januári.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v marci zvýšili medzimesačne o 0,1 %, čo bola rovnaká hodnota ako vo februári a výrazne nižšia hodnota ako v januári. Inflácia na medziročnej úrovni dosiahla 3,5 %, čo bola najnižšia hodnota za posledných 15 mesiacov. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Rast cien v medziročnom porovnaní dosiahol v marci úroveň 3,5 %. Bola to najnižšia hodnota od decembra 2024. Ceny v porovnaní s marcom 2025 boli vyššie vo všetkých 13 výdavkových skupinách domácností, a to od 0,9 % v odbore informácie s komunikáciou až po 6,4 % v odbore poisťovacie a finančné služby.
Významný vplyv na rast medziročnej inflácie mala v marci podielovo najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností, a to bývanie s energiami (+ 6,3 %). Vplyv januárových regulačných opatrení sa prejavoval aj v marcových cenách, medziročné nárasty sa dotýkali najmä energií na vykurovanie (+ 27,7 %). Vyššie ceny ako pred rokom evidovalo tiež imputované nájomné, dodávka vody aj ďalšie služby spojené s obydlím.
V potravinách a nealko nápojoch medziročný rast spomalil na 1,3 %, keď vo februári bol ešte 2,7 %. Ceny potravín boli medziročne vyššie o 0,7 %. Významné bolo medziročné spomalenie rastu cien nealko nápojov na jednocifernú hodnotu 7,9 %, čo bola najnižšia hodnota od decembra 2024.
K lepšiemu výsledku medziročnej inflácie prispelo zníženie dynamiky rastu cien v odbore rekreácia, šport a kultúra, kde sa medziročne zvýšili ceny o 4,9 %, ako aj v odbore reštauračné a ubytovacie služby, ktoré zdraželi o 5,8 %. Odbor dopravy po dvoch mesiacoch poklesu v marci opäť zaznamenal významnejší rast cien, a to o 2,1 %. Podpísalo sa pod to najmä zdraženie pohonných látok. V dôsledku drahšieho vína a tabaku došlo k rastu cien aj v odbore alkoholické nápoje s tabakom (+ 3 %) a v odbore zdravotníctvo (+ 4,8 %) najmä vplyvom vyšších cien liekov a služieb zubárov.
V porovnaní s februárom tohto roka spotrebiteľské ceny v marci medzimesačne vzrástli v desiatich z 13 výdavkových skupín domácností v rozmedzí od 0,1 % pri tovaroch a službách osobnej starostlivosti, ako aj pri informáciách s komunikáciami, do 1,7 % v doprave. Pokles cien zaznamenali dva odbory, a to potraviny a nealko nápoje o 1,4 % a tiež rekreácia s kultúrou o 0,5 %. Nezmenené zostali ceny vzdelávacích služieb.
Výsledok medzimesačnej inflácie najviac ovplyvnil výraznejší pokles cien v odbore potraviny s nealko nápojmi. Ceny potravín medzimesačne klesli o 1,5 %, zlacnelo až osem z deviatich potravinových zložiek. Najvýraznejší vplyv malo zníženie cien mlieka a mliečnych výrobkov s vajcami o 2,4 %, lacnejšie oleje s tukmi o 5,1 %, obilniny vrátane chleba o 1,1 % aj cukor s cukrovinkami o 2,3 %. Medzimesačne vzrástli len ceny ovocia s orechmi. Naďalej v marci zlacňovali aj nealkoholické nápoje, a to o 1,2 %.
Druhý najvýznamnejší vplyv na medzimesačnú infláciu mal rast cien v odbore bývanie s energiami o 0,5 %. Vzrástli najmä ceny imputovaného nájomného, dodávka vody či poplatky spojené s údržbou bytových domov. Významný bol aj vplyv rastu cien v odbore doprava o 1,7 %, najmä v dôsledku drahších pohonných látok o 4,5 %.
Pri marcovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,5 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,9 % a čistá inflácia hodnotu 2,6 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu -0,1 % a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,3 %. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napríklad ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.
