Inflácia v Nemecku by mala tento rok klesnúť na 6 %

Berlín 26. januára (TASR) - Miera inflácie v Nemecku by mala tento rok klesnúť na približne 6 % zo 7,9 % v roku 2022. Povedal to vo štvrtok v parlamente minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Prognózy naznačujú, že v priebehu tohto roka bude možné zvrátiť doterajší trend špirálovitého rastu cien a obmedziť infláciu. To si však vyžiada zníženie cien energií, pričom musí klesnúť aj jadrová inflácia, uviedol Habeck.



Inflácia v Nemecku sa drží blízko najvyššej úrovne od druhej svetovej vojny. Na príčine je predovšetkým prudký nárast cien energií a potravín v dôsledku vojny na Ukrajine.



Habeck vystúpil v parlamente s výročnou správou o ekonomike, ktorú kabinet zverejnil v predchádzajúci deň. Nemecká vláda v tomto roku očakáva rast ekonomiky len o 0,2 %. Predchádzajúca prognóza však ešte počítala s poklesom hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,4 % v roku 2023.



"Čísla, ktoré sme v stredu (25. 1.) prezentovali vo výročnej správe o hospodárstve, nie sú dobré," pripustil Habeck, ale pripomenul, že sú lepšie, ako sa očakávalo, čo označil za "spoločný úspech krajiny".



Ako dodal, Nemecko zaplatilo vysokú cenu za vojnu na Ukrajine, ale to nie je nič v porovnaní s tým, čo znášajú ľudia na Ukrajine.



Ďalšou veľkou výzvou pre vládu je podľa Habecka nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Poznamenal tiež, že je dôležité, aby viac žien mohlo pracovať na plný úväzok a aby ľudia, ktorí prišli ako migranti sa mohli ľahšie zamestnať.



Minister zároveň vyzval na uzavretie nových obchodných dohôd s cieľom ukončiť jednostrannú závislosť od dodávok z niektorých regiónov a zdôraznil potrebu stabilných a lacných dodávok energie, ako aj opatrení na boj proti zmene klímy.



Podľa najnovšieho prieskumu ekonomického inštitútu Ifo je nemecký priemysel nastavený na rast exportu. Index exportných očakávaní vzrástol totiž v januári na 4,3 bodu z 2 bodov v decembri. Zvýšenie exportu sa očakáva okrem iného v automobilovom a chemickom priemysle. V strojárstve je v súčasnosti "malá dynamika", uviedol Ifo. Na prieskume sa zúčastnilo 2300 priemyselných podnikov v Nemecku.