Inflácia v Nemecku by sa na jeseň mohla dostať na dvojciferné úrovne

Frankfurt nad Mohanom 21. augusta (TASR) - Inflácia v Nemecku by sa mohla počas jesene dostať na dvojciferné úrovne, uviedol šéf Bundesbank Joachim Nagel. Takisto varoval, že najväčšia európska ekonomika sa môže dostať do recesie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Bloomberg.



"Celkovo je počas jesenných mesiacov možná miera inflácie vo výške desiatich percent," povedal Nagel v rozhovore pre denník Rheinische Post. "Dvojcifernú infláciu sme v Nemecku namerali naposledy pred viac než 70 rokmi," doplnil. Vo 4. kvartáli 1951 miera inflácie podľa vtedajších výpočtov dosiahla 11 %.



Šéf nemeckej centrálnej banky, ktorý je tiež členom Rady guvernérov ECB, nepočíta v budúcom roku s výrazným spomalením tempa rastu spotrebiteľských cien. "Inflácia v roku 2023 nezmizne," dodal. Nagel očakáva, že v roku 2023 dosiahne 6 %.



Európska centrálna banka (ECB) by podľa neho mala pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. "Vzhľadom na vysokú infláciu musia nasledovať ďalšie zvýšenia úrokových sadzieb," priblížil. Nagel však odmietol špekulovať o tom, o koľko sadzby v eurozóne vzrastú v septembri. "Kľúčové bude udržať strednodobé inflačné očakávania stabilné na 2 %," myslí si.



Nagel tiež varoval, že v prípade eskalácie energetickej krízy sa Nemecko počas zimy dostane do recesie. "Nemeckej ekonomike sa aj v ťažkých podmienkach darilo v prvom polroku relatívne dobre. Ak sa však pridajú problémy s dodávkami, napríklad pre dlhé nízke hladiny riek, ekonomické vyhliadky pre druhú polovicu roka sa ešte zhoršia," predpovedá.