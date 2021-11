Inflácia v Nemecku by sa začiatkom roka 2022 mala výrazne spomaliť

Berlín 15. novembra (TASR) - Miera inflácie v Nemecku by sa na začiatku budúceho roka mala výrazne spomaliť. Predpokladá to ministerstvo hospodárstva s tým, že v danom období by sa mal už vytratiť vplyv jednorazových faktorov.



Ide najmä o vplyv dočasného zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) v minulom roku. Tento faktor prispel k zrýchleniu inflácie v októbri na 4,5 %, čo znamená najvýraznejší rast spotrebiteľských cien za viac než 28 rokov. Vyššiu mieru inflácie zaznamenalo Nemecko v auguste 1993, keď dosiahla 4,6 %. Okrem dočasného zníženia DPH sa pod rast cien podpísalo výrazné zvýšenie cien surovín a energií. Napríklad ceny energií vzrástli medziročne o takmer pätinu.



Ministerstvo zároveň dodalo, že ani problémy dodávateľských reťazcov neustupujú. To znamená, že napriek vysokým objednávkam zostane priemyselná aktivita utlmená pravdepodobne aj v nasledujúcom roku. "To sa týka najmä automobilového sektora, ktorý dopláca na nedostatok polovodičov," uviedlo ministerstvo.



Naopak, postupné uvoľňovanie opatrení zavedených proti šíreniu nového koronavírusu zlepšuje situáciu v oblasti služieb. Tie by mohli kompenzovať ťažkosti, s ktorými zápasí priemyselný sektor, informovalo ministerstvo hospodárstva. Napriek tomu by však podľa neho mal hrubý domáci produkt (HDP) v poslednom kvartáli tohto roka vzrásť iba mierne.



Nemecká vláda v októbri výrazne zhoršila vyhliadky rastu ekonomiky v tomto roku. Pôvodne počítala s rastom o 3,5 %, nová prognóza však stanovila rast na úrovni 2,6 %. Na budúci rok však vláda prognózu zlepšila a zatiaľ čo v apríli počítala s 3,6-percentným rastom, teraz odhaduje, že v roku 2022 dosiahne rast nemeckej ekonomiky 4,1 %.