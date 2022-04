Inflácia v Nemecku dosiahla v marci najväčšie tempo od zjednotenia

Wiesbaden 12. apríla (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa v marci zrýchlil tak, ako to naznačil predbežný odhad. Dosiahol pritom najväčšie tempo od opätovného zjednotenia krajiny v roku 1990. Ukázali to v utorok spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis, ktoré prevzala TASR.



Destatis potvrdil, že sa index spotrebiteľských cien v Nemecku v marci 2022 zvýšil medziročne o 7,3 % po náraste o 5,1 % v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia miera inflácie od roku 1981 v tzv. západnom Nemecku.



Prispelo k tomu zrýchlenie rastu cien tovarov v marci na 12,3 % z februárových 7,9 %, energií (na 39,5 % z 22,5 %) a aj potravín (na 6,2 % z 5,3 %).



Destatis uviedol tiež, že v marci zvlášť prudko stúpli ceny vykurovacieho oleja (o 144,0 %), a tiež motorových palív (o 47,4 %) a zemného plynu (o 41,8 %) v dôsledku vplyvu ruskej invázie na Ukrajinu.



Náklady na služby sa v marci zvýšili o 2,8 %, rovnako ako vo februári.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v najväčšej európskej ekonomike v marci vzrástli o 2,5 %, najviac od októbra 1951, po februárovom zvýšení o 0,9 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje na základe jednotnej metodiky, v prípade Nemecka v marci vzrástol medziročne o 7,6 % a medzimesačne o 2,5 %, dodal štatistický úrad.