Inflácia v Nemecku klesla najnižšie za tri a pol roka

Wiesbaden 30. septembra (TASR) - Inflácia v Nemecku klesla na najnižšiu úroveň za približne tri a pol roka. Spotrebiteľské ceny boli v septembri o 1,6 % vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka, oznámil v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis vo svojom rýchlom odhade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Naposledy bola miera inflácie v Nemecku nižšia vo februári 2021. V septembri 2024 klesli najmä ceny energií, a to o 7,6 %. Ceny potravín sa mierne zvýšili a zdraželi aj služby. Trend rastu cien sa v posledných mesiacoch výrazne spomalil. V auguste medziročná inflácia dosiahla 1,9 % po 2,3 % v júli. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny energií a potravín, mierne klesla z 2,8 % na 2,7 %. V porovnaní s augustom zostali spotrebiteľské ceny nezmenené.



Ekonómovia predpokladajú, že inflácia bude naďalej klesať. Vo svojej nedávno zverejnenej jesennej správe popredné inštitúty ekonomického výskumu očakávajú, že spotrebiteľské ceny v tomto roku vzrastú o 2,2 % po zvýšení o 5,9 % v roku 2023. V budúcom roku by potom inflácia mala predstavovať len 2 %.



Pokles inflácie v Nemecku zatiaľ nezvýšil náladu spotrebiteľov. Podľa najnovšieho indexu spotrebiteľskej klímy inštitútu GfK zostala nálada v septembri na veľmi nízkej úrovni, a to aj napriek rastúcim mzdám. Ekonomickí experti vo svojej jesennej prognóze upozornili, že mnohí obyvatelia radšej ukladajú svoje peniaze na účty namiesto toho, aby ich vložili do vlastného bývania alebo spotreby.