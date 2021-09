Inflácia v Nemecku sa môže dočasne zrýchliť až na 5 %

Frankfurt nad Mohanom 27. septembra (TASR) - Inflácia v Nemecku sa prechodne zrejme prudko zrýchli a dosiahnuť by mohla až 5 %. Dôvodom je zníženie dane z pridanej hodnoty v minulom roku, uviedla nemecká centrálna banka.



"Z dnešnej perspektívy sa miera inflácie môže dočasne v období od septembra do konca roka dostať do pásma 4 % až 5 %," uvádza sa v mesačnej správe Bundesbank.



Ekonómovia však na začiatku budúceho roka počítajú s prudkým spomalením tempa rastu spotrebiteľských cien. Inflácia v najväčšej európskej ekonomike by však mala zostať nad 2 % až do polovice budúceho roka.



Podľa Bundesbank sa zotavovanie nemeckej ekonomiky, ktoré sa začalo počas jari, zrýchlilo. Odhaduje, že tempo expanzie bolo v 3. kvartáli vyššie než v predchádzajúcom. Ekonomika sa však zrejme ešte ani počas leta nedostala na úrovne z posledného štvrťroka 2019, čo bol posledný kvartál pred začiatkom koronakrízy. Dôvodom sú problémy v dodávateľských reťazcoch v priemysle.