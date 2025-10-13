< sekcia Ekonomika
Inflácia v Nemecku sa pravdepodobne udrží nad hranicou dvoch percent
Služby, ako je poistenie auta a lístky na autobus a vlak, zdraželi o 3,4 %.
Autor TASR
Wiesbaden 13. októbra (TASR) - Rastúce ceny služieb a potravín v septembri zvýšili infláciu v Nemecku. Podľa údajov, ktoré zverejnil koncom minulého mesiaca nemecký štatistický úrad Destatis, inflácia v medziročnom porovnaní vzrástla na 2,4 % a dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V utorok (14. 10.) o 8.00 h SELČ zverejní štatistický úrad podrobnosti o vývoji spotrebiteľských cien v minulom mesiaci. Podľa predbežných údajov museli obyvatelia v septembri zaplatiť za potraviny o 2,1 % viac ako v predchádzajúcom roku. Služby, ako je poistenie auta a lístky na autobus a vlak, zdraželi o 3,4 %.
V auguste miera inflácie v Nemecku prvýkrát v tomto roku vzrástla na 2,2 %. Ekonómovia odhadujú, že spotrebitelia v Nemecku predbežne budú musieť strpieť mieru inflácie nad hranicou dvoch percent, uviedla agentúra DPA.
