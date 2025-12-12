Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inflácia v Nemecku sa udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Medziročná miera inflácie dosiahla v Nemecku minulý mesiac 2,3 %, čo je rovnaká úroveň ako v októbri.

Autor TASR
Wiesbaden 12. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Nemecku pokračovali v novembri v stabilnom raste. Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý tak potvrdil predbežný odhad z konca novembra. Inflácia je však jedna z najvyšších v tomto roku, keď ju prekonal iba rast spotrebiteľských cien v septembri. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.

Medziročná miera inflácie dosiahla v Nemecku minulý mesiac 2,3 %, čo je rovnaká úroveň ako v októbri. Štvrtý mesiac po sebe sa tak udržala nad 2 %, teda úrovňou inflačného cieľa, pričom najvýraznejšiu infláciu zaznamenalo Nemecko v septembri, keď dosiahla tohtoročné maximum 2,4 %.

Vývoj inflácie ovplyvnili najmä ceny služieb, ktoré vzrástli rovnako ako v októbri o 3,5 %. Ceny potravín síce zmiernili tempo rastu z 1,3 % v októbri na 1,2 % v novembri, ceny niektorých potravín sa však výrazne zvýšili. Napríklad ceny konzervovaného ovocia vzrástli o 27,5 %, kávy o 21,1 % a čokolády o 19,4 %. Na druhej strane, ceny masla klesli o 22 %.

Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií (ceny energií zaznamenali iba mierny pokles o 0,1 %), sa zmiernila na 2,7 %. V októbri dosiahla 2,8 %.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesli spotrebiteľské ceny v Nemecku o 0,2 % po októbrovom raste o 0,3 %. To znamená prvý medzimesačný pokles spotrebiteľských cien v krajine od januára.
