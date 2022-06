Inflácia v Nemecku sa v júni spomalila na 7,6 %

Wiesbaden 29. júna (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie v Nemecku sa v júni mierne spomalilo na 7,6 % zo 7,9 % v máji. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v stredu zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis.



Tento výsledok prekvapil analytikov, ktorí očakávali, že miera inflácie v najväčšej európskej ekonomike dosiahne tento mesiac nový rekord 8 %.



Miera inflácie je najvyššia od znovuzjednotenia Nemecka. Prispeli k tomu najmä ceny energií, aj keď sa ich rast mierne spomalil na 38 % v júni z májových 38,3 %. Ale v prípade potravín sa rast ich cien v júni naopak zrýchlil na 12,7 % z 11,1 % v máji.



V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien v Nemecku v júni zvýšil len o 0,1 % po májovom náraste o 1,1 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že stúpne o 0,4 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje na základe jednotnej metodiky, sa v prípade Nemecka v júni zvýšil o 8,2 % (o 8,7 % v máji), zatiaľ čo ekonómovia predpokladali, že stúpne o 8,8 %. Medzimesačne harmonizovaný index spotrebiteľských cien v júni klesol o 0,1 %. Konečné výsledky zverejní štatistický úrad 13. júla.



Zmiernenie rastu celkovej inflácie v Nemecku je predovšetkým výsledkom vládneho balíka pomoci s rastúcimi cenami energií, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna, upozornil ekonóm ING Carsten Brzeski.



"Toto nie je bod obratu, zatiaľ, ale skôr dôkaz toho, že v súčasnosti sú to vlády, a nie centrálne banky, ktoré môžu zmierniť infláciu," povedal Brzeski.



Spotrebiteľské ceny v Nemecku už 18 mesiacov takmer neustále stúpajú. Infláciu najskôr podporili problémy vyplývajúce z pandémie nového koronavírusu a potom vojna na Ukrajine.



Ruská invázia priniesla výrazný nárast cien energií, čo viedlo k zrýchleniu inflácie, uviedol Destatis.



Narušenie dodávateľských reťazcov spôsobené vojnou a pandémiou tiež prispelo k cenovým tlakom.



Vzostupnú dynamiku prelomili len kroky vlády v Berlíne na zmiernenie tlaku na spotrebiteľov, vrátane zníženia dane z palív a paušálneho lístka na verejnú dopravu.



Úplný vplyv týchto opatrení nebolo možné v predbežných údajoch posúdiť, poznamenal Destatis.



Napriek tomu, že vláda pomohla spotrebiteľom s nákladmi na dopravu a energie, ceny potravín sa naďalej zvyšovali a rástli aj ceny služieb, pripomenul Brzeski.



Platnosť vládnych opatrení pritom vyprší na konci augusta a zároveň "potenciálny koniec dodávok ruského plynu pre Nemecko pravdepodobne opäť zvýši ceny energií v zimnej sezóne", domnieva sa.



V Španielsku dosiahla miera inflácie v júni dvojciferné číslo, a to 10,2 %. To signalizuje, že inflácia v eurozóne stále mieri nahor, a nie nadol ako v Nemecku, čo zvyšuje tlak na Európsku centrálnu banku, dodal Brzeski.