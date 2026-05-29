Inflácia v Nemecku sa v máji podľa predbežného odhadu spomalila
Spomalilo sa hlavne medziročné tempo rastu cien energií a pohonných látok, ktoré zdraželi pre vojnu v Iráne a zaťažili hospodársky rast
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. mája (TASR) - Medziročná miera inflácie v Nemecku sa v máji výrazne znížila. Podľa predbežného odhadu sa spomalila na 2,6 % po tom, ako v apríli spotrebiteľské ceny v krajine oproti rovnakému mesiacu minulého roka vzrástli o 2,9 %, čiže najviac od januára 2024. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil nemecký spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spomalilo sa hlavne medziročné tempo rastu cien energií a pohonných látok, ktoré zdraželi pre vojnu v Iráne a zaťažili hospodársky rast. V máji ceny energií a pohonných látok medziročne stúpli už len o 6,6 % po tom, ako v apríli boli v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška vyššie o viac ako 10 %.
Zredukovať medziročný rast cien energií v Nemecku pomohlo dočasné zníženie daní z pohonných látok. Toto opatrenie, ktoré je platné od 1. mája do 30. júna, znížilo dane z nafty a benzínu približne o 0,17 eura na liter.
