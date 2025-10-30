< sekcia Ekonomika
Inflácia v Nemecku sa v októbri spomalila
Medziročná miera inflácie dosiahla v Nemecku v októbri podľa predbežných údajov Destatisu 2,3 %.
Autor TASR
Wiesbaden 30. októbra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa v októbri spomalil, výsledok však zaostal za odhadmi analytikov. Predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnil portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Nemecku v októbri podľa predbežných údajov Destatisu 2,3 %. V predchádzajúcom mesiaci predstavovala 2,4 %, čo bola najvyššia inflácia v Nemecku v tomto roku. Analytici však počítali s výraznejším spomalením rastu spotrebiteľských cien. Odhadovali, že medziročná miera inflácie dosiahne 2,2 %.
Pod spomalenie inflácie v októbri sa podpísal najmä vývoj cien potravín. Tie tento mesiac vzrástli medziročne o 1,3 %, zatiaľ čo v septembri predstavoval ich rast 2,1 %. Okrem toho výraznejšie než v septembri klesli ceny energií. V septembri sa medziročne znížili o 0,7 %, v októbri potom o 0,9 %.
Na druhej strane, ceny služieb rástli o niečo rýchlejšie. V septembri sa zvýšili o 3,4 %, v októbri o 3,5 %. Výsledkom je udržanie jadrovej inflácie, ktorá nezahrnuje ceny potravín a energií, na vysokej úrovni 2,8 %. Na túto úroveň sa zrýchlila v septembri z augustovej hodnoty 2,7 %.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Nemecku v októbri podľa predbežných údajov Destatisu 2,3 %. V predchádzajúcom mesiaci predstavovala 2,4 %, čo bola najvyššia inflácia v Nemecku v tomto roku. Analytici však počítali s výraznejším spomalením rastu spotrebiteľských cien. Odhadovali, že medziročná miera inflácie dosiahne 2,2 %.
Pod spomalenie inflácie v októbri sa podpísal najmä vývoj cien potravín. Tie tento mesiac vzrástli medziročne o 1,3 %, zatiaľ čo v septembri predstavoval ich rast 2,1 %. Okrem toho výraznejšie než v septembri klesli ceny energií. V septembri sa medziročne znížili o 0,7 %, v októbri potom o 0,9 %.
Na druhej strane, ceny služieb rástli o niečo rýchlejšie. V septembri sa zvýšili o 3,4 %, v októbri o 3,5 %. Výsledkom je udržanie jadrovej inflácie, ktorá nezahrnuje ceny potravín a energií, na vysokej úrovni 2,8 %. Na túto úroveň sa zrýchlila v septembri z augustovej hodnoty 2,7 %.