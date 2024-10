Inflácia v Nemecku sa v októbri zrýchlila výraznejšie, než sa čakalo

Wiesbaden 30. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Nemecku zaznamenali tento mesiac zrýchlenie rastu, pričom tempo rastu prekonalo očakávania. Pod vyšší než predpokladaný rast cien sa podpísalo zrýchlenie rastu cien služieb aj potravín. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Nemecku v októbri 2 %. Na porovnanie, v septembri sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,6 %, čo bola najnižšia inflácia za 3,5 roka.



Októbrové výsledky tak zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí síce počítali so zrýchlením rastu cien, očakávali však, že inflácia dosiahne 1,8 %.



Zrýchlil sa rast cien v službách, ako aj rast cien potravín. V prípade služieb vzrástli ceny v októbri medziročne o 4 % po tom, ako v septembri zaznamenali rast o 3,8 %. Čo sa týka cien potravín, tie vzrástli o 2,3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci sa zvýšili o 1,6 %. Navyše, ceny energií síce pokračovali v poklese, jeho tempo sa však spomalilo. Zatiaľ čo v septembri klesli medziročne o 7,6 %, v októbri zaznamenali pokles o 5,5 %.



Zrýchlila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Tá dosiahla v októbri 2,9 % oproti 2,7-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Nemecku vrátili k rastu, ktorý dosiahol 0,4 %. V septembri stagnovali.



Nečakaný rast spotrebiteľských cien v najväčšej európskej ekonomike môže posilniť diskusie v Európskej centrálnej banke (ECB) o tom, ako ďalej postupovať pri úrokových sadzbách. Na ostatnom zasadnutí v polovici októbra ECB znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu a trhy očakávajú, že k ďalšiemu zníženiu pristúpi aj na decembrovom zasadnutí, a to možno až o 50 bázických bodov. Niektorí vplyvní zástupcovia ECB však už pred zverejnením inflácie v Nemecku, medzi nimi aj prezident Bundesbanky Joachim Nagel, upozornili, že ECB by sa nemala ponáhľať a skôr by mala byť obozretná. Najnovšie údaje z Nemecka, ale aj z niektorých ďalších európskych štátov, tak podľa ekonómov posilnia pozíciu členov ECB známych ako jastrabi, teda presadzujúcich opatrnejšie uvoľňovanie menovej politiky.