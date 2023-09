Inflácia v Nemecku sa v septembri spomalila viac, ako sa čakalo

Wiesbaden 28. septembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Nemecku sa v septembri spomalil. A viac, ako očakávali ekonómovia. Vyplýva to z rýchleho odhadu štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ DPA a portálu marketwatch.



Podľa predbežných údajov sa medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v najväčšej európskej ekonomike v septembri 2023 znížilo na 4,5 % zo 6,1 % v auguste. To je výrazný pokles. A o niečo väčší, než odhadovali analytici, ktorí predpovedali, že inflácia dosiahne v septembri 4,6 %.



Septembrová miera inflácie v Nemecku je najnižšia od vypuknutia vojny na Ukrajine vo februári 2022. Prispelo k tomu spomalenie tempa rastu cien služieb aj tovarov.



Konkrétne, ceny služieb v septembri stúpli o 4 % po zvýšení o 5,1 % v auguste, a to najmä v dôsledku bázického efektu vyplývajúceho zo zrušenia deväťeurového mesačného lístka na verejnú dopravu, ktorý bol dostupný od júna do augusta 2022.



V prípade tovarov sa miera inflácie v septembri znížila na 5 % zo 7,1 % v auguste, a to vďaka spomaleniu rastu cien potravín (na 7,5 % z 9 %) a nákladov na energie (na 1 % z 8,3 %). Aj v tomto prípade k tomu prispel najmä bázický efekt, keďže september 2022 priniesol koniec zľavy na pohonné látky.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, v septembri v Nemecku klesla na ročné minimum 4,6 %.