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Inflácia v Nemecku sa vrátila v októbri pod 3 %
Na druhej strane, potravinová inflácia sa nemenila a zotrvala na úrovni 0,4 %.
Autor TASR
Wiesbaden 11. novembra (TASR) - Inflácia v Nemecku sa v októbri spomalila, pričom sa dostala pod trojpercentnú hranicu. Nad tú vyskočila v predchádzajúcom mesiaci, čo bola zároveň najvyššia inflácia v krajine za takmer tri roky. Spresnené údaje zverejnil v stredu nemecký štatistický úrad Destatis, ktorým tým potvrdil predbežný odhad z konca októbra. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v najväčšej európskej ekonomike dosiahla v októbri 2,8 %, uviedol Destatis. Potvrdil tak odhad, ktorý zverejnil 30. októbra. Na porovnanie, v septembri zaznamenala 3,3 %, čo bola najvyššia miera inflácie v Nemecku od decembra 2023.
K zmierneniu rastu spotrebiteľských cien prispel najmä vývoj cien energií. Tie síce pokračovali v raste, jeho tempo sa však spomalilo, a to zo septembrových 14,9 % na 12,2 % po tom, ako vláda rozhodla o znížení dane z motorových palív. Redukcia platí do konca roka.
Na druhej strane, potravinová inflácia sa nemenila a zotrvala na úrovni 0,4 %. Na jednej strane sa zvýšili ceny vajec (o 15,4 %), čerstvej zeleniny vrátane zemiakov (o 11,5 %) a rýb, rybích a morských produktov (o 4,5 %), na druhej klesli ceny jedlých tukov a olejov (o 9,1 %), mliečnych výrobkov (o 4,7 %) a čerstvého ovocia, kde pokles dosiahol 2,8 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny čerstvých potravín a energií, dosiahla 2,1 %. V porovnaní so septembrom sa tak zmiernila o 0,3 percentuálneho bodu.
Medzimesačne klesli spotrebiteľské ceny v októbri o 0,2 %. Na porovnanie, v septembri zaznamenali rast o 0,6 %.
Medziročná miera inflácie v najväčšej európskej ekonomike dosiahla v októbri 2,8 %, uviedol Destatis. Potvrdil tak odhad, ktorý zverejnil 30. októbra. Na porovnanie, v septembri zaznamenala 3,3 %, čo bola najvyššia miera inflácie v Nemecku od decembra 2023.
K zmierneniu rastu spotrebiteľských cien prispel najmä vývoj cien energií. Tie síce pokračovali v raste, jeho tempo sa však spomalilo, a to zo septembrových 14,9 % na 12,2 % po tom, ako vláda rozhodla o znížení dane z motorových palív. Redukcia platí do konca roka.
Na druhej strane, potravinová inflácia sa nemenila a zotrvala na úrovni 0,4 %. Na jednej strane sa zvýšili ceny vajec (o 15,4 %), čerstvej zeleniny vrátane zemiakov (o 11,5 %) a rýb, rybích a morských produktov (o 4,5 %), na druhej klesli ceny jedlých tukov a olejov (o 9,1 %), mliečnych výrobkov (o 4,7 %) a čerstvého ovocia, kde pokles dosiahol 2,8 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny čerstvých potravín a energií, dosiahla 2,1 %. V porovnaní so septembrom sa tak zmiernila o 0,3 percentuálneho bodu.
Medzimesačne klesli spotrebiteľské ceny v októbri o 0,2 %. Na porovnanie, v septembri zaznamenali rast o 0,6 %.