Inflácia v Nemecku sa zrýchlila na začiatku roka na 8,7 %

Wiesbaden 22. februára (TASR) - Miera inflácie v Nemecku dosiahla na začiatku roka 8,7 %. To znamená výrazné zrýchlenie v porovnaní so záverom minulého roka po tom, ako údaje za december boli revidované smerom nadol. Uviedol to v stredu nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý potvrdil odhad zo začiatku februára. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Destatis pôvodne udával za december infláciu na úrovni 8,6 %. Nové údaje však stanovili rast spotrebiteľských cien v poslednom mesiaci minulého roka na 8,1 %.



Ako povedala šéfka Destatisu Ruth Brandová, nemecké domácnosti platili v januári zvýšené ceny najmä za energie a potraviny. Ceny energetických produktov sa napriek opatreniam vlády na zmiernenie dôsledkov energetickej krízy zvýšili medziročne o 23,1 %, a ceny potravín o 20,3 %.



Pod rast cien potravín sa podpísali najmä ceny mliečnych výrobkov a vajec. Tie vzrástli o 35,8 %. Výrazný rast zaznamenali aj ceny tukov a olejov, a to o 33,8 %, ako aj chleba a cereálií, ktoré sa zvýšili o 22,7 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli spotrebiteľské ceny v Nemecku v januári o 1 %. V decembri zaznamenali pokles o 0,8 %.