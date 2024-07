Inflácia v Nemecku v júni klesla na 2,2 %

Berlín 1. júla (TASR) - Inflácia v Nemecku minulý mesiac opäť klesla. Spotrebiteľské ceny v júni spomalili tempo medziročného rastu na 2,2 % z májových 2,4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na predbežné údaje nemeckého štatistického úradu.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny potravín a energií, dosiahla v júni 2,9 %. V porovnaní s májom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,1 %. Za celý rok 2024 by mala inflácia v Nemecku podľa odhadov vlády dosiahnuť v priemere 2,3 %. To by znamenalo výrazné spomalenie z vlaňajšej úrovne 5,9 %. V máji sa inflácia prvýkrát v tomto roku opäť zrýchlila, najmä v dôsledku vyšších cien v sektore služieb.