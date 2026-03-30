Inflácia v Nemecku v marci prudko vzrástla pre zdraženie ropy
Autor TASR
Berlín 30. marca (TASR) - Nemecká medziročná inflácia v marci prudko stúpla na dvojročné maximum 2,7 % v dôsledku prudkého rastu cien ropy po vypuknutí vojny v Iráne. Uviedol to v pondelok nemecký spolkový štatistický úrad Destatis. Februárová inflácia v krajine bola na úrovni 1,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Marcová miera inflácie na úrovni 2,7 % je nad želanou úrovňou 2 %, ktorú chce udržiavať nemecká centrálna banka Bundesbank aj Európska centrálna banka.
Hlavným motorom februárového posilnenia inflácie v Nemecku boli ceny energií, ktoré sa v porovnaní s marcom minulého roka zvýšili o 7,2 %. Služby medziročne zdraželi o 3,2 % a ceny potravín sa oproti marcu 2025 posilnili o 0,9 %.
Medzimesačne nemecké spotrebiteľské ceny celkovo vzrástli o 1,1 %, uviedol nemecký štatistický úrad.
„Posilnenie inflácie v marci je len začiatkom,“ povedal hlavný ekonóm Commerzbank Jörg Krämer. „Ak sa vojna rýchlo neskončí, vyššie náklady na energie sa v nasledujúcich mesiacoch premietnu do dodávateľských reťazcov,“ dodal.
