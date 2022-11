Inflácia v Nemecku v novembri nečakane klesla

Wiesbaden 29. novembra (TASR) - Medziročná miera inflácie v Nemecku v novembri nečakane klesla, a to vďaka zníženiu cien energií. Ukázal to v utorok rýchly odhad spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Podľa Destatistu medziročná miera inflácie v najväčšej ekonomike eurozóny klesla v novembri na 10 % z októbrových 10,4 %. Analytici pritom očakávali, že zostane na októbrovej úrovni.



Napriek spomaleniu sa inflácia v Nemecku stále pohybuje vysoko nad cieľom Európskej centrálnej banky, ktorým je inflácia na úrovni 2 %. To naznačuje, že banka bude pokračovať v sprísňovaní svojej menovej politiky.



Destatis ďalej informoval, že tempo rastu cien tovarov sa v novembri spomalilo na 17,2 % zo 17,8 % v októbri v dôsledku menšieho nárastu nákladov na energie (o 38,4 % oproti 43 %), zatiaľ čo rast cien potravín sa opäť zrýchlil, a to na 21 % z 20,3 %.



Ale aj v sektore služieb sa rast cien v novembri zmiernil na 3,7 % z októbrových 4 %, aj keď nájomné stúplo viac, o 1,9 % (o 1,8 % v októbri).



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Nemecku v novembri klesli, prvýkrát za rok, a to o 0,5 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje na základe jednotnej metodiky, vzrástol v Nemecku v novembri medziročne o 11,3 %, najviac od roku 1996, po zvýšení o 11,6 % v októbri. V medzimesačnom porovnaní sa HICP nezmenil.