Inflácia v Nemecku v novembri spomalila medziročný rast na 3,2 %

Berlín 8. decembra (TASR) - Inflácia v Nemecku v novembri opäť klesla, už piaty mesiac po sebe. Oznámil to v piatok nemecký štatistický úrad, ktorý potvrdil svoje predbežné údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spotrebiteľské ceny v novembri spomalili medziročný rast na 3,2 % z 3,8 % v októbri. Bola to najnižšia úroveň od júna 2021, keď inflácia predstavovala 2,4 %. V septembri ešte medziročná inflácia dosiahla 4,5 % a v auguste 6,1 %. Energie boli v novembri o 4,5 % lacnejšie ako v rovnakom období minulého roka po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci ich ceny klesli o 3,2 %. Ceny potravín spomalili medziročný rast na 5,5 % zo 6,1 % a ceny služieb na 3,4 % z 3,9 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v novembri klesli o 0,4 %. Nemeckí ekonómovia očakávajú, že inflácia bude naďalej klesať a pod hranicu 3 % by sa mohla dostať už začiatkom budúceho roka.