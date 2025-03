Inflácia v Nemecku vo februári stagnovala na úrovni 2,3 %

Wiesbaden 14. marca (TASR) - Miera inflácie v Nemecku zostala vo februári 2025 stabilná na úrovni 2,3 %. Ukázali to v piatok spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis, ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Medziročná miera inflácie v najväčšej európskej ekonomike tak zostáva nad cieľom Európskej centrálnej banky na úrovni 2 %.



Destatis ďalej uviedol, že rast cien služieb sa vo februári spomalil na 3,8 % zo 4 % v januári, zatiaľ čo ceny energií pokračovali v poklese (-1,6 %). To však bolo kompenzované zrýchlením tempa rastu cien potravín (na 2,4 % z 0,8 %).



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, vo februári klesla na 2,7 % z januárových 2,9 %. To je jej najnižšia úroveň od septembra minulého roka, aj keď bola revidovaná mierne nahor, keďže podľa predbežných údajov mala dosiahnuť 2,6 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Nemecku vo februári vzrástli o 0,4 % po poklese o 0,2 % v januári.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje na základe jednotnej metodiky, v prípade Nemecka vo februári 2025 vzrástol medziročne o 2,6 %. To je menej ako 2,8 % pri rýchlom odhade. A medzimesačne sa zvýšil o 0,5 %, pričom aj toto číslo zaostalo za 0,6 % pri predbežnom odhade.