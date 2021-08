Inflácia v Nemecku zrýchlila v auguste na takmer 28-ročné maximum

Wiesbaden 30. augusta (TASR) – Spotrebiteľské ceny v Nemecku zrýchlili v auguste medziročné tempo rastu na takmer 4 %, čo predstavuje najvyššiu mieru inflácie za takmer 28 rokov. Uviedol to v pondelok v predbežnom odhade nemecký štatistický úrad Destatis.



Ako úrad informoval, spotrebiteľské ceny v Nemecku sa v auguste zvýšili medziročne o 3,9 %. To je najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od augusta 1993, keď ich rast dosiahol 4,3 %. Augustový vývoj inflácie výrazne ovplyvnilo postupné zotavovanie domáceho dopytu, ako aj zrušenie dočasne zníženej dane z pridanej hodnoty od júla do konca decembra minulého roka.



V auguste tohto roka sa výrazne zvýšili najmä ceny energií. Tie vzrástli medziročne o 12,6 % po 11,6-percentnom raste v júli. V porovnaní s vývojom v júli medziročne rýchlejšie rástli aj ceny potravín. Zatiaľ čo v júli sa zvýšili o 4,3 %, v auguste vzrástli o 4,6 %.



V dôsledku tohto vývoja vzrástli ceny tovarov v auguste o 5,6 % po 5,4-percentnom raste v júli. Podobne sa zrýchlil aj rast cien služieb. Zatiaľ čo v júli vzrástli medziročne o 2,2 %, tento mesiac rast dosiahol 2,5 %.



Niekoľkoročné maximum zaznamenala aj harmonizovaná miera inflácie. Tá dosiahla v auguste 3,4 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň od júla 2008, v ktorom rovnako dosiahla 3,4 %. Na porovnanie, v júli predstavovala 3,1 %.