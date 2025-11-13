< sekcia Ekonomika
Inflácia v októbri 2025 spomalila na 3,7 %
Bola to najnižšia hodnota v tomto roku, rovnako ako v apríli.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v októbri 2025 sa v porovnaní so septembrom zvýšili len mierne, o 0,1 %. Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla úroveň 3,7 %, bola to najnižšia hodnota v tomto roku, rovnako ako v apríli. Pod hranicu 4 % sa dostala po piatich mesiacoch. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebiteľské ceny v októbri vzrástli medzimesačne v deviatich z celkovo 12 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozmedzí od 0,1 % za bývanie s energiami a reštaurácie s hotelmi do 0,7 % za rekreáciu a kultúru. Ceny klesli iba v odbore doprava, v dvoch odboroch zostali ceny nezmenené - potraviny s nealko nápojmi a tiež pošty a spoje.
Rast medzimesačnej inflácie v októbri bol v značnej miere ovplyvnený vyššími cenami v odbore rekreácia a kultúra (+0,7 %). Výraznejšie zdraželi najmä dovolenkové zájazdy, ale drahšie boli aj kancelárske potreby či knihy. Ceny vzrástli aj v odbore rozličné tovary a služby o (+0,4 %). Spotrebitelia si priplatili najmä za výrobky pre osobnú starostlivosť a poistenie.
Nepriaznivo ovplyvnili vývoj medzimesačnej inflácie aj ceny v odbore bývanie a energie (+0,1 %), ktorý tvorí najväčšiu časť výdavkov spotrebiteľov. Vzrástli predovšetkým ceny skutočného a tiež imputovaného nájomného za bývanie. V porovnaní so septembrom si spotrebitelia priplatili aj za odevy a obuv (+0,6 %). Najvýznamnejší tlmiaci účinok na infláciu mal pokles cien v odbore doprava (-1,5 %), čo ovplyvnila najmä lacnejšia letecká doprava a pohonné látky.
Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v októbri úroveň 3,7 %. Medziročne vyššie ceny boli vo všetkých 12 odboroch (výdavkových skupinách domácností). Ceny vzrástli od 1,4 % v odbore potraviny a nealko nápoje po 8,9 % v odbore vzdelávanie a reštaurácie s hotelmi. Vyššie ceny zostali v odbore reštaurácie a hotely (+8,9 %), a to za stravovacie aj ubytovacie služby.
K zdynamizovaniu rastu cien došlo medziročne v troch odboroch. V odbore rozličné tovary a služby (+6,7 %) sa zvýšili najmä ceny osobnej starostlivosti, v odbore rekreácia a kultúra (+5,4 %) boli drahšie dovolenkové zájazdy. Z alkoholických nápojov a tabaku (+6,1 %) si spotrebitelia priplatili za destiláty, pivo aj víno.
Výrazne pozitívnym vplyvom na vývoj medziročnej inflácie bolo spomalenie dynamiky rastu cien potravín s nealko nápojmi, aktuálne tempo rastu o 1,4 % bolo najnižšie od júna 2024. Pod tento výsledok sa podpísal najmä nulový rast cien samotných potravín. Ceny boli nižšie v piatich z deviatich potravinových zložiek. Zelenina zlacnela dynamickejšie, o vyše 10 %, pričom pokles cien pretrval od decembra minulého roku. Nižšie ceny zaznamenalo tiež mäso, prvýkrát v tomto roku aj ovocie.
Jadrová inflácia dosiahla v októbri hodnotu 3 %
Pri októbrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,7 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3 % a čistá inflácia hodnotu 3,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ako ďalej uviedol, medzimesačne jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahli hodnotu zhodne 0,1 %.
