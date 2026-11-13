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Inflácia v októbri 2026 klesla medziročne na 3,0 %
Najvýznamnejší vplyv na infláciu mal aj v októbri odbor bývanie s energiami, v ktorom boli ceny medziročne vyššie o 7,8 % (rovnako ako v septembri).
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb zostali v októbri na úrovni predchádzajúceho mesiaca, ich protichodný vývoj vyústil do nulovej medzimesačnej hodnoty. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla najnižšiu hodnotu od januára 2025, aktuálne 3,0 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebiteľské ceny v októbri medzimesačne vzrástli v 8 z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), v rozpätí od 0,2 % v 4 odboroch, a to bývanie s energiami, zdravotníctvo, ako aj v odbore reštauračné a ubytovacie služby, a tiež v odbore osobná starostlivosť so sociálnymi službami po 0,9 % v odbore odevy s obuvou. Pokles cien nastal v dvoch odboroch, a to o 0,5 % v odbore vzdelávanie a o 3,1 % v odbore doprava. Oproti septembru zostali nezmenené ceny poisťovacích a finančných služieb, alkoholických nápojov s tabakom a tiež bytového zariadenia s vybavením a údržbou domácnosti.
Druhý najvýznamnejší vplyv mal rast cien v odbore potraviny s nealko nápojmi o 0,5 %. Išlo o medzimesačný nárast po štyroch mesiacoch zlacňovania v odbore, ktorý predstavuje druhý najväčší podiel vo výdavkoch slovenských domácností (21 %). Ceny samotných potravín stúpli o 0,6 %, v porovnaní so septembrom zdraželo 7 z 9 potravinových zložiek.
Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v októbri úroveň 3,0 %, išlo o nižšiu mesačnú hodnotu od decembra 2024. Ceny boli medziročne vyššie v 12 z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to od 1,1 % v odbore odevy s obuvou po 7,8 % v odbore bývanie s energiami. Lacnejšie ako pred rokom boli len potraviny s nealko nápojmi o 2,7 %.
Najvýznamnejší vplyv na infláciu mal aj v októbri odbor bývanie s energiami, v ktorom boli ceny medziročne vyššie o 7,8 % (rovnako ako v septembri). Išlo o najvyššiu mesačnú hodnotu za 39 mesiacov (od augusta 2023). Rast cien v tomto odbore je dôsledkom januárových regulačných opatrení a medzimesačných rastov vybraných tovarov a služieb v rámci odboru. Významný vplyv mali v októbri medziročne vyššie ceny imputovaného nájomného, ale aj dvojciferné rasty cien vykurovania, či vodného a stočného.
Celkovú hodnotu medziročnej inflácie aj v októbri nepriaznivo ovplyvňovali reštauračné a ubytovacie služby (+4,5 %), najmä vplyvom vyšších cien stravovania, a tiež rekreačné a kultúrne služby. Spolu za desať mesiacov roku 2026 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 3,5 %.
Spotrebiteľské ceny v októbri medzimesačne vzrástli v 8 z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), v rozpätí od 0,2 % v 4 odboroch, a to bývanie s energiami, zdravotníctvo, ako aj v odbore reštauračné a ubytovacie služby, a tiež v odbore osobná starostlivosť so sociálnymi službami po 0,9 % v odbore odevy s obuvou. Pokles cien nastal v dvoch odboroch, a to o 0,5 % v odbore vzdelávanie a o 3,1 % v odbore doprava. Oproti septembru zostali nezmenené ceny poisťovacích a finančných služieb, alkoholických nápojov s tabakom a tiež bytového zariadenia s vybavením a údržbou domácnosti.
Druhý najvýznamnejší vplyv mal rast cien v odbore potraviny s nealko nápojmi o 0,5 %. Išlo o medzimesačný nárast po štyroch mesiacoch zlacňovania v odbore, ktorý predstavuje druhý najväčší podiel vo výdavkoch slovenských domácností (21 %). Ceny samotných potravín stúpli o 0,6 %, v porovnaní so septembrom zdraželo 7 z 9 potravinových zložiek.
Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v októbri úroveň 3,0 %, išlo o nižšiu mesačnú hodnotu od decembra 2024. Ceny boli medziročne vyššie v 12 z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to od 1,1 % v odbore odevy s obuvou po 7,8 % v odbore bývanie s energiami. Lacnejšie ako pred rokom boli len potraviny s nealko nápojmi o 2,7 %.
Najvýznamnejší vplyv na infláciu mal aj v októbri odbor bývanie s energiami, v ktorom boli ceny medziročne vyššie o 7,8 % (rovnako ako v septembri). Išlo o najvyššiu mesačnú hodnotu za 39 mesiacov (od augusta 2023). Rast cien v tomto odbore je dôsledkom januárových regulačných opatrení a medzimesačných rastov vybraných tovarov a služieb v rámci odboru. Významný vplyv mali v októbri medziročne vyššie ceny imputovaného nájomného, ale aj dvojciferné rasty cien vykurovania, či vodného a stočného.
Celkovú hodnotu medziročnej inflácie aj v októbri nepriaznivo ovplyvňovali reštauračné a ubytovacie služby (+4,5 %), najmä vplyvom vyšších cien stravovania, a tiež rekreačné a kultúrne služby. Spolu za desať mesiacov roku 2026 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 3,5 %.