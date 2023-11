Inflácia v októbri klesla, ceny boli medziročne vyššie o 7,1 %

Bratislava 15. novembra (TASR) - Inflácia aj v októbri klesala už ôsmy mesiac za sebou, keď sa rast cien v medziročnom porovnaní sa zastavil na úrovni 7,1 % zo septembrových 8,2 %. Medzimesačne ceny mierne vzrástli o 0,2 %. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Dvojciferný rast cien sa prejavoval už len v troch odboroch, a to vo vzdelávaní, v reštauráciách a hoteloch a zdravotníctve. Ceny za vzdelávanie boli medziročne vyššie až o 15 %. K septembrovému rastu poplatkov v škôlkach, základných či stredných školách sa tak pridal októbrový rast vysokoškolských poplatkov.



Dynamika rastu cien potravín spomaľovala už siedmy mesiac, a to takmer vo všetkých sledovaných potravinových štruktúrach. Potraviny boli medziročne drahšie o 8,9 %, po 20 mesiacoch sa tak rast ich cien dostal pod úroveň 10 %. Dvojciferné tempo rastu cien mal už len chlieb a obilniny, a tiež váhovo menej významné zložky potravín, ako ryby, cukor a cukrovinky a tiež koreniny a prísady. Medziročne lacnejšie boli len oleje a tuky o 8,2 %.



Rast cien v odbore bývanie a energie sa v porovnaní s októbrom 2022 zmiernil na úroveň 5,8 %, čo bola najnižšia hodnota od konca roka 2021. Výraznejšie spomalenie tempa rastu zaznamenali ceny v doprave najmä vplyvom pokračujúceho poklesu cien pohonných látok, ktoré boli o 6,3 % lacnejšie ako v októbri pred rokom.



Index spotrebiteľských cien sa v októbri 2023 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 7,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 7,3 % a za domácnosti dôchodcov o 6,8 %.



Na medzimesačný rast cien malo najvýznamnejší vplyv zvýšenie cien v odbore potraviny a nealko nápoje, a to o 0,2 %, ktorý má vo výdavkoch slovenských domácností druhú najväčšiu váhu hneď po výdavkoch na bývanie a energie. Medzimesačne sa zvýšili tiež ceny odevov a obuvi o 1,9 %, ako aj vzdelávania o 2,3 %, a to najmä vyššími poplatkami za vysokoškolské vzdelávanie.



Medzimesačne poklesli iba ceny v odbore doprava o 2,6 %, a to hlavne pod vplyvom zlacnenia pohonných látok o 3,5 %, ktoré medzimesačne klesli prvýkrát od júna 2023, ako aj dopravných služieb.