Inflácia v Poľsku bude cieľ centrálnej banky prekonávať celý rok

Varšava 7. februára (TASR) - Inflácia v Poľsku bude počas celého roka zotrvávať nad inflačným cieľom poľskej centrálnej banky. Povedal to tento týždeň jej guvernér Adam Glapinski, podľa ktorého je inflácia stále vysoká, a to pre faktory, ktoré centrálna banka nevie ovplyvniť. Informovala o tom agentúra PAP.



Národná banka Poľska (NBP) tento týždeň opätovne ponechala úrokové sadzby na pôvodnej hodnote. Základná úroková sadzba tak zostáva na úrovni 5,75 %. Nemení sa tak od októbra 2023, v ktorom ju NBP na túto úroveň znížila.



Glapinski uviedol, že inflácia je stále vysoká a výrazne nad inflačným cieľom NBP. Ten banka stanovila na 2,5 % plus-mínus jeden percentuálny bod. Guvernér NBP zároveň dodal, že rozsah rastu spotrebiteľských cien je mimo kontroly banky. Infláciu nahor ťahá rast cien energií a iné regulačné a daňové rozhodnutia vrátane zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny, spotrebnej dane z cigariet a alkoholu a cien vodného a stočného.



Podľa guvernéra sa z tohto dôvodu inflácia v 1. kvartáli tohto roka zrýchli. Ku koncu roka by sa mala vrátiť na súčasnú úroveň, čo však znamená, že bude stále výrazne nad inflačným cieľom banky. V decembri dosiahla inflácia v Poľsku medziročne 4,7 %, čo je jedna z najvyšších úrovní rastu spotrebiteľských cien za posledný rok.