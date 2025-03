Varšava 14. marca (TASR) - Inflácia v Poľsku by mala v roku 2025 dosiahnuť 4,9 %, zatiaľ čo rast hrubého domáceho produktu sa očakáva na úrovni 3,7 %. Vyplýva to z marcovej projekcie Národnej banky Poľska (NBP), ktorú zverejnila v piatok v rámci svojho pravidelného Reportu o inflácii, informuje varšavský spravodajca TASR.



NBP uviedla, že prognóza vychádza z predpokladu, že úrokové sadzby zostanú nezmenené s referenčnou sadzbou na úrovni 5,75 %. Projekcia ďalej predpokladá, že inflácia v roku 2026 klesne na 3,4 % a v roku 2027 na 2,5 %. Pokiaľ ide o rast hrubého domáceho produktu, v roku 2026 by mal dosiahnuť 2,9 % a v roku 2027 úroveň 2,3 %. Pri prognóze boli zohľadnené údaje dostupné do 27. februára.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)