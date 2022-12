Inflácia v Poľsku by mohla kulminovať vo februári na úrovni 19 až 20 %

Varšava 21. decembra (TASR) - Inflácia v Poľsku by mohla svoje maximum dosiahnuť vo februári, pričom kulminovať by mala na úrovni 19 až 20 %. Následne by sa tempo rastu spotrebiteľských cien malo začať spomaľovať. Uviedol to v stredu štátny tajomník poľského ministerstva financií Piotr Patkowski. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Zdá sa, že vo februári prekročíme 19 %," povedal Patkowski odkazujúc na mieru inflácie. "Či to bude 20 %, to je momentálne ťažké odhadnúť. Podľa odhadu ministerstva financií sa bude inflácia vo februári pohybovať medzi 19 a 20 %," povedal Patkowski pre rozhlasovú stanicu Radio Plus s tým, že od marca ministerstvo očakáva začiatok spomaľovania rastu spotrebiteľských cien.



Čo sa týka vývoja ekonomiky, Patkowski uviedol, že recesia Poľsku nehrozí. "K recesii v roku 2023 nedôjde. V súčasnosti počítame s ekonomickým rastom na úrovni zhruba 1 %," dodal.