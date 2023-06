Inflácia v Poľsku by mohla v októbri klesnúť pod 10 %

Varšava 13. júna (TASR) - Inflácia v Poľsku môže v októbri klesnúť pod 10 %. Uviedol to v utorok námestník poľského ministerstva financií Piotr Patkowski. Stále ide o "veľmi opatrné odhady" a ako realistickejší termín sa javí november alebo december, doplnil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Poľsko tento rok bojuje s jednou z najvyšších mier inflácie v rámci Európskej únie. Vo februári dosiahla medziročná inflácia 26-ročné maximum 18,4 %, kým postupne klesla na májových 13 %, najnižšie od apríla 2022. Patkowski dodal, že nedávne zvýšenie prídavku na dieťa z 500 zlotých (112,63 eura) na 800 PLN môže zvýšiť infláciu najviac o 0,1 percentuálneho bodu a nezastaví všeobecný trend spomaľovania rastu cien.



Minulý týždeň poľský premiér Mateusz Morawiecki uviedol, že inflácia by sa mala vo 4. štvrťroku tohto roka znížiť na jednocifernú úroveň. Šéf poľskej centrálnej banky Adam Glapiňski tiež minulý týždeň povedal, že by sa tak mohlo stať už v septembri.



(1 EUR = 4,4395 PLN)