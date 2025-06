Inflácia v Poľsku by mohla v treťom štvrťroku klesnúť na 3 %

Varšava 5. júna (TASR) - Medziročná inflácia v Poľsku by mohla v treťom štvrťroku 2025 klesnúť na približne 3 %, pričom v máji dosiahla úroveň 4,1 %. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok uviedol guvernér poľskej národnej banky (NBP) Adam Glapiňski, ktorý zároveň informoval, že hospodársky rast v súčasnosti presahuje 3 %. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa Glapiňského údaje o maloobchodnom predaji a priemyselnej výrobe boli lepšie než sa očakávalo, čo by mohlo znamenať ďalšie zrýchlenie rastu HDP. Očakáva preto, že rast poľskej ekonomiky bude v roku 2025 vyšší než v predchádzajúcom roku. Upozornil však, že to môže zvyšovať dopytové tlaky v hospodárstve.



Glapiňski zároveň skonštatoval, že rast miezd sa podľa očakávaní spomalil, no stále sa pohybuje na úrovni 10 %, čo je viac než cieľ NBP pre infláciu. Vyjadril spokojnosť s poklesom inflácie o 0,8 percentuálneho bodu oproti začiatku roka, aj keď je stále nad strednodobým inflačným cieľom 2,5 %.



Guvernér centrálnej banky očakáva ďalší pokles inflácie v nadchádzajúcich mesiacoch v dôsledku zníženia cien plynu od júla. Zároveň však upozornil na pretrvávajúce riziká, ako je neistota ohľadom cien elektrickej energie v druhej polovici roka. Ak sa podpora pre odberateľov energie skončí a tarify sa nezmenia, inflácia by sa podľa neho mohla v poslednom štvrťroku opäť zvýšiť.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)