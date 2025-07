Inflácia v Poľsku dosiahla 4,1 %, analytici čakajú rýchly pokles

Varšava 15. júla (TASR) – Medziročná inflácia v Poľsku dosiahla v júni 2025 úroveň 4,1 %, čo predstavuje mierny nárast oproti máju, keď bola na úrovni 4 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil poľský Hlavný štatistický úrad (GUS). Podľa analytikov v júli dôjde k výraznému zníženiu inflácie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa GUS a agentúry PAP.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,1 %. Podľa ekonómov infláciu v júni podporil mierny nárast cien palív a zrýchlenie jadrovej inflácie, ktorá podľa odhadov dosiahla 3,4 % medziročne. Výraznejšie zdraželi najmä služby súvisiace s dopravou a cestovaním. Naopak, rast cien potravín a energií sa zmiernil.



Analytici podľa PAP očakávajú, že v júli dôjde k výraznému spomaleniu inflácie. Dôvodom je vysoká porovnávacia základňa z júla 2024, keď sa uvoľnili ceny plynu a elektriny pre domácnosti. Inflácia by sa tak mala priblížiť k inflačnému cieľu Národnej banky Poľska (NBP), ktorý je stanovený na 2,5 % s tolerančným pásmom 1 percentuálny bod.



Napriek priaznivému vývoju cien sa podľa odhadov banky PKO národná banka rozhodne pre ďalšie zníženie úrokových sadzieb až v novembri, podľa analytikov ING banky už v septembri. Aktuálne je referenčná úroková sadzba NBP na úrovni 5 percent, pričom do konca roka by mohla klesnúť až na 4,25 percenta.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)