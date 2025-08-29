< sekcia Ekonomika
Inflácia v Poľsku dosiahla v auguste najnižšiu úroveň za viac než rok
Pod najnižšiu infláciu za viac než rok sa podpísali najmä ceny palív pre osobnú dopravu.
Autor TASR
Varšava 29. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku spomalili v auguste tempo rastu pod 3 %, čo predstavuje ich najslabší rast za viac než rok. Uviedol to v piatok poľský štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje. Informoval o tom portál RTTNews.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v auguste 2,8 % oproti 3,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Je to najmiernejší rast spotrebiteľských cien od júna 2024.
Pod najnižšiu infláciu za viac než rok sa podpísali najmä ceny palív pre osobnú dopravu. Tie klesli v auguste o 7,7 %. Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli medziročne o 4,8 % a náklady na energie spojené s bývaním sa zvýšili o 2,3 %.
V medzimesačnom porovnaní zaznamenali spotrebiteľské ceny v Poľsku pokles o 0,1 %. Na porovnanie, v júli sa o 0,3 % zvýšili.
