Inflácia v Poľsku dosiahla v júli medziročne 3,1 %
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa celková cenová hladina zvýšila o 0,3 %.
Autor TASR
Varšava 14. augusta (TASR) - Inflácia meraná medziročným rastom spotrebiteľských cien v Poľsku dosiahla v júli 2025 úroveň 3,1 %. Spomalila tak z júnovej hodnoty 4,1 %. Ceny služieb vzrástli o 6,2 % a ceny tovarov o 1,9 %. Oznámil to vo štvrtok poľský štatistický úrad (GUS).
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa celková cenová hladina zvýšila o 0,3 %. Služby zdraželi o 1 % a tovary o 0,1 %.
