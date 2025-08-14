Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. august 2025Meniny má Mojmír
< sekcia Ekonomika

Inflácia v Poľsku dosiahla v júli medziročne 3,1 %

.
Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa celková cenová hladina zvýšila o 0,3 %.

Autor TASR
Varšava 14. augusta (TASR) - Inflácia meraná medziročným rastom spotrebiteľských cien v Poľsku dosiahla v júli 2025 úroveň 3,1 %. Spomalila tak z júnovej hodnoty 4,1 %. Ceny služieb vzrástli o 6,2 % a ceny tovarov o 1,9 %. Oznámil to vo štvrtok poľský štatistický úrad (GUS).

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa celková cenová hladina zvýšila o 0,3 %. Služby zdraželi o 1 % a tovary o 0,1 %.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške