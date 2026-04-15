Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
Inflácia v Poľsku dosiahla v marci osemmesačné maximum

Poľské zloté, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Varšava 15. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku zrýchlili v marci tempo rastu o takmer celý percentuálny bod a miera inflácie dosiahla najvyššiu hodnotu za osem mesiacov. Uviedol to v stredu poľský štatistický úrad GUS, ktorý tak potvrdil predbežné údaje z konca minulého mesiaca. Informoval o tom portál tradingeconomics.

Medziročná miera inflácie v Poľsku dosiahla v marci 3 % oproti februárovej hodnote 2,1 %. Rovnakú hodnotu inflácie oznámil GUS aj v rámci predbežných údajov 31. marca. Potvrdená úroveň zároveň predstavuje najvyššiu infláciu v Poľsku od júla minulého roka, v ktorom dosiahla 3,1 %.

Pod zrýchlenie inflácie na osemmesačné maximum sa podpísali najmä náklady na dopravu, ktoré sú dôsledkom rastu cien energií a pohonných látok. Náklady na dopravu vzrástli minulý mesiac medziročne o 3,1 %, zatiaľ čo vo februári zaznamenali pokles o 5,7 %. Okrem toho sa výrazne zrýchlil rast nákladov na kultúru a rekreáciu (z 2,4 % na 5,1 %) a zmiernil sa predchádzajúci pokles cien oblečenia a obuvi. Zatiaľ čo vo februári klesli o 3,4 %, v marci pokles dosiahol 3,2 %.

Výraznejšiemu zrýchleniu inflácie v Poľsku zabránil vývoj cien potravín a nealkoholických nápojov, ďalej alkoholu a tabakových výrobkov či nákladov na vzdelanie. Vo všetkých prípadoch zaznamenali zmiernenie predchádzajúceho rastu, napríklad pri potravinách a nealkoholických nápojoch sa v marci zvýšili o 2,1 % po tom, ako vo februári vzrástli o 2,4 %.

Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Poľsku zvýšili v marci o 1,1 %. Štatistici tak údaje revidovali mierne smerom nahor, keď koncom marca v rámci rýchleho odhadu uvádzali marcový rast cien o 1 %. V porovnaní s februárom to znamená výrazné zrýchlenie medzimesačnej inflácie v Poľsku, keďže v druhom mesiaci roka dosiahla 0,3 %.
