Inflácia v Poľsku dosiahla v marci osemmesačné maximum
Spotrebiteľské ceny v Poľsku zrýchlili v marci tempo rastu o takmer celý percentuálny bod.
Autor TASR
Varšava 15. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku zrýchlili v marci tempo rastu o takmer celý percentuálny bod a miera inflácie dosiahla najvyššiu hodnotu za osem mesiacov. Uviedol to v stredu poľský štatistický úrad GUS, ktorý tak potvrdil predbežné údaje z konca minulého mesiaca. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Poľsku dosiahla v marci 3 % oproti februárovej hodnote 2,1 %. Rovnakú hodnotu inflácie oznámil GUS aj v rámci predbežných údajov 31. marca. Potvrdená úroveň zároveň predstavuje najvyššiu infláciu v Poľsku od júla minulého roka, v ktorom dosiahla 3,1 %.
Pod zrýchlenie inflácie na osemmesačné maximum sa podpísali najmä náklady na dopravu, ktoré sú dôsledkom rastu cien energií a pohonných látok. Náklady na dopravu vzrástli minulý mesiac medziročne o 3,1 %, zatiaľ čo vo februári zaznamenali pokles o 5,7 %. Okrem toho sa výrazne zrýchlil rast nákladov na kultúru a rekreáciu (z 2,4 % na 5,1 %) a zmiernil sa predchádzajúci pokles cien oblečenia a obuvi. Zatiaľ čo vo februári klesli o 3,4 %, v marci pokles dosiahol 3,2 %.
Výraznejšiemu zrýchleniu inflácie v Poľsku zabránil vývoj cien potravín a nealkoholických nápojov, ďalej alkoholu a tabakových výrobkov či nákladov na vzdelanie. Vo všetkých prípadoch zaznamenali zmiernenie predchádzajúceho rastu, napríklad pri potravinách a nealkoholických nápojoch sa v marci zvýšili o 2,1 % po tom, ako vo februári vzrástli o 2,4 %.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Poľsku zvýšili v marci o 1,1 %. Štatistici tak údaje revidovali mierne smerom nahor, keď koncom marca v rámci rýchleho odhadu uvádzali marcový rast cien o 1 %. V porovnaní s februárom to znamená výrazné zrýchlenie medzimesačnej inflácie v Poľsku, keďže v druhom mesiaci roka dosiahla 0,3 %.
Medziročná miera inflácie v Poľsku dosiahla v marci 3 % oproti februárovej hodnote 2,1 %. Rovnakú hodnotu inflácie oznámil GUS aj v rámci predbežných údajov 31. marca. Potvrdená úroveň zároveň predstavuje najvyššiu infláciu v Poľsku od júla minulého roka, v ktorom dosiahla 3,1 %.
Pod zrýchlenie inflácie na osemmesačné maximum sa podpísali najmä náklady na dopravu, ktoré sú dôsledkom rastu cien energií a pohonných látok. Náklady na dopravu vzrástli minulý mesiac medziročne o 3,1 %, zatiaľ čo vo februári zaznamenali pokles o 5,7 %. Okrem toho sa výrazne zrýchlil rast nákladov na kultúru a rekreáciu (z 2,4 % na 5,1 %) a zmiernil sa predchádzajúci pokles cien oblečenia a obuvi. Zatiaľ čo vo februári klesli o 3,4 %, v marci pokles dosiahol 3,2 %.
Výraznejšiemu zrýchleniu inflácie v Poľsku zabránil vývoj cien potravín a nealkoholických nápojov, ďalej alkoholu a tabakových výrobkov či nákladov na vzdelanie. Vo všetkých prípadoch zaznamenali zmiernenie predchádzajúceho rastu, napríklad pri potravinách a nealkoholických nápojoch sa v marci zvýšili o 2,1 % po tom, ako vo februári vzrástli o 2,4 %.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Poľsku zvýšili v marci o 1,1 %. Štatistici tak údaje revidovali mierne smerom nahor, keď koncom marca v rámci rýchleho odhadu uvádzali marcový rast cien o 1 %. V porovnaní s februárom to znamená výrazné zrýchlenie medzimesačnej inflácie v Poľsku, keďže v druhom mesiaci roka dosiahla 0,3 %.