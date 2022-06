Inflácia v Poľsku pravdepodobne dosiahne čoskoro najvyššiu úroveň

Varšava 20. júna (TASR) - Inflácia v Poľsku pravdepodobne dosiahne svoj vrchol buď v 3. alebo 4. štvrťroku 2022 a potom začne klesať. Vyhlásil to v pondelok štátny tajomník poľského ministerstva financií Piotr Patkowski na fóre Development Vision. TASR správu prevzala z PAP.



Patkowski poznamenal, že inflácia dosiahne vrchol v odhadovanom období, "ak sa nezmení súčasná geopolitická situácia".



"Zdá sa, že tento moment nie je taký vzdialený," povedal Patkowski na fóre a dodal, že obdobie predchádzajúce tomuto bodu bude poznačené obrovskou neistotou.



Zároveň však vyhlásil, že tzv. protiinflačné štíty, ktoré aktivovala vláda, pomohli znížiť mieru inflácie v krajine o 1,5 až 2 percentuálny body.



Poľská vláda spustila svoj prvý "protiinflačný štít" koncom minulého roka. Jeho súčasťou bolo zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potravinárske výrobky na nulu zo štandardnej 5-percentnej sadzby, zatiaľ čo DPH na palivá zredukovala na 8 % z 23 %.



Tento štít mal platiť do konca júla, ale dolná komora parlamentu začiatkom júna rozhodla o jeho predĺžení do 31. októbra.



Podľa poľského Ústredného štatistického úradu (GUS) ceny spotrebného tovaru a služieb vzrástli v máji 2022 medziročne o 13,9 % a medzimesačne o 1,7 %.